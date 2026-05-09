Isack Hadjar heeft dit weekend vrij van de Formule 1, maar kruipt toch achter het stuur van een raceauto. De Fransman is namelijk naar zijn thuiscircuit Paul Ricard afgereisd om fans te trakteren op wat raceactie in de Red Bull RB7. Sebastian Vettel won in 2011 het wereldkampioenschap in deze bolide. Hadjar keek voorafgaand aan zijn demonstratie al uit naar het moment: ‘Het is zo’n iconische auto’.

‘Bijzonder moment’

“Ik kijk er altijd naar uit om voor mijn thuispubliek te racen, en dat als coureur van Red Bull, maakt het nog specialer”, vertelde Hadjar voorafgaand aan zijn demonstratie in de RB7. “Het delen van het circuit met enkele van de grootste Franse F1-coureurs aller tijden zal een heel bijzonder moment voor me zijn. De RB7 is zo’n iconische auto, en erin rijden naast de legendes van onze sport die ik als kind bewonderde, is echt geweldig. Ik kan niet wachten om een ​​geweldige show neer te zetten voor de fans.” Naast Hadjar zijn ook onder anderen Alain Prost, René Arnoux en Jean Alesi aanwezig op het Franse circuit.

