Red Bull-teambaas Laurent Mekies legt de reden uit voor het gesprek met McLaren-CEO Zak Brown tijdens de GP Miami. Aanleiding voor het bezoek van Brown aan Red Bull waren de opmerkingen van beide teams over de rol van Gianpiero Lambiase na 2027 bij de papaja’s. De Franse teambaas onthult dat het na het gesprek met Brown klaar is met het ‘pingpongen met McLaren over de rol van Lambiase’.

Begin april werd bekend dat Gianpiero Lambiase na 2027 overstapt naar McLaren. Zo komt er een einde aan de tijd van de vaste race-engineer van Max Verstappen bij Red Bull. Zodra het nieuws wereldkundig werd gemaakt, werd de Britse ingenieur ook al meteen bestempeld als opvolger van teambaas Andrea Stella, terwijl diezelfde Stella een aanbod zou hebben gehad van Ferrari.

McLaren verklaarde echter al gauw dat ‘Lambiase de rol van Chief Racing Officer op zich zal nemen, waarin hij rapporteert aan teambaas Andrea Stella’. Ook Stella zelf kon wel om de geruchten over zijn eigen toekomst lachen. Toch zorgde Red Bull-teambaas Laurent Mekies voor verbazing alom in de paddock toen hij in Miami tegen Sky Sports vertelde: “GP (Lambiase, red.) heeft een geweldige kans bij McLaren. Hij wordt daar teambaas.”

‘Eindeloze pingpongwedstrijd’

McLaren-CEO Zak Brown reageerde vervolgens weer op de opmerkingen van Mekies. “Dan weet hij meer dan ik”, lachte de Amerikaan. “Ik heb al een geweldige teambaas. De beste in de hele pitstraat, Andrea Stella. Ik kan niet blijer zijn met Andrea.” Brown besloot om vervolgens bij Red Bull langs te gaan, om samen met Mekies en Red Bull-topman Oliver Mintzlaff de opmerkingen in de pers te bespreken.

“Allereerst hebben we heel vaak contact met Zak en met mijn andere collega’s”, legde Mekies achteraf uit over het gesprek met Brown. “Het heeft dus niet met dit of dat te maken, maar niemand van ons wilde er een eindeloze discussie over beginnen. Een soort eindeloze pingpongwedstrijd over en weer. We hebben er net als altijd rustig over gepraat en nu gaan we verder.”

