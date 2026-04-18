McLaren-teambaas Andrea Stella heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten over een potentiële Ferrari-overstap. Zodra het vertrek van Max Verstappens vaste race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren was bevestigd, werd er meteen gespeculeerd dat ‘GP’ dan ook klaargestoomd wordt om het stokje van Stella over te nemen. De Italiaanse teambaas kan er echter wel om lachen: ‘Het lijk wel alsof ‘silly season’ dit jaar voeg is begonnen’.

De huidige McLaren-teambaas werkte vanaf 2000 lange tijd bij Ferrari, en zag onder meer hoe Michael Schumacher en Kimi Räikkönen in die tijd samen zes wereldtitels wonnen. In 2015 stapte Andrea Stella over naar McLaren, waar hij inmiddels de functie van teambaas bekleedt. Met de aangekondigde overstap van Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren, wel na 2027, gingen de geruchten rond dat ‘GP’ wel eens klaargestoomd kon worden als opvolger van Stella. De McLaren-teambaas zou op zijn beurt weer teruggaan naar Ferrari.

Op de officiële website van McLaren laat Stella weten wel te kunnen lachen om alle speculaties. “Eerlijk gezegd moest ik wel even glimlachen om sommige recente geruchten, zoals die over astronomische salarissen en mythische voorcontracten”, lacht de Italiaan. “Het lijkt wel alsof het ‘silly season’, dat meestal voor de zomer begint, dit jaar vroeg is begonnen. Ik ben inmiddels wel gewend aan dit soort dingen en ik neem het met een glimlach op.”

Vergiftigde koekjes

De Italiaan vergelijkt vervolgens de verspreiding van de geruchten met het runnen van een banketbakkerij. “Het lijkt er bijna op dat een jaloerse banketbakker heeft geprobeerd de bereiding van een lekker dessert in de patisserie van McLaren te saboteren”, aldus Stella. “We weten echter heel goed hoe we de goede ingrediënten van de vergiftigde koekjes kunnen onderscheiden…”

