Jolyon Palmer verwacht dat Red Bull een lastig weekend tegemoet gaat in Monaco. Hoewel de voormalig Formule 1-coureur tijdens het raceweekend in Canada een positieve ontwikkeling zag bij de Oostenrijkse renstal, denkt hij niet dat dit voldoende zal zijn om mee te strijden om de overwinning in Monte Carlo. Volgens de Brit liggen de beste papieren momenteel bij Ferrari. “Ik zou mijn geld op Leclerc zetten”, vertelt Palmer.

Red Bull heeft dit seizoen te maken met problemen aan het chassis. Max Verstappen liet eerder al weten niet tevreden te zijn over het gedrag van de RB22 op kerbstones en hobbels, iets wat juist in Monaco een belangrijke factor kan worden. Toch zag Palmer in Montreal een ontwikkeling die optimisme biedt voor de komende races. “De enige positieve ontwikkeling die ik zag, was de aanpassing die ze maakten tussen de sprint en kwalificatie. Ze vonden een behoorlijke verbetering in compliance (de soepelheid van de auto en ophanging, red.)”, vertelt Palmer in de F1 Nation-podcast.

‘Beter beginnen’

Palmer benadrukt echter dat één positieve ontwikkeling niet automatisch betekent dat Red Bull direct terugkeert naar de top. De voormalig Renault-coureur vindt dat het team zich beter moet voorbereiden. “Als je naar de sectortijden kijkt, waren Max en Isack Hadjar bijzonder snel in de eerste sector in Canada. Misschien hebben ze daar iets gevonden dat hen dichter bij de kopgroep brengt. We zullen het pas weten als de auto’s weer de baan op gaan”, legt Palmer uit.

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Volgens de Brit is het daarom cruciaal dat Red Bull vanaf de eerste vrije training competitief voor de dag komt. Waar concurrenten als Mercedes, Ferrari en McLaren de afgelopen races vaak direct competitief waren, had het team van Laurent Mekies regelmatig tijd nodig om de juiste afstelling te vinden. Palmer denkt dat het team zich dat in Monaco niet kan veroorloven. Op een stratencircuit, waar de positie cruciaal is, kan een moeizame start van het weekend gevolgen hebben. “Ze moeten dit weekend beter beginnen dan ze de laatste tijd hebben gedaan”, stelt Palmer.

‘Dé specialist’

Ondanks het kleine lichtpuntje voor Red Bull ziet Palmer Ferrari als grootste favoriet voor de overwinning in het prinsendom. Volgens hem sluiten de sterke punten van de SF-26 aan bij de eigenschappen van het circuit. Ferrari beschikt volgens de analist over een sterk chassis, goede tractie bij lage snelheden en een auto die goed presteert op circuits waar motorvermogen minder doorslaggevend is. “Ferrari gaat dit jaar zeker een race winnen. Ik denk dat ze in Monaco een grote kans maken. Ik zou mijn geld op Charles Leclerc zetten, want hij is daar dé specialist en het is bovendien zijn thuisrace”, benadrukt Palmer.

De Brit verwacht dat Monaco niet de enige kans op succes voor Ferrari zal zijn dit seizoen. Veel races eerder dit jaar hebben volgens hem de zwakke punten van de Italiaanse renstal blootgelegd, omdat circuits met lange rechte stukken niet ideaal zijn voor Ferrari. Op meer technische en bochtige circuits ziet Palmer de kansen toenemen. “De krachtbron is hun zwakke punt, maar op circuits waar dat minder zwaar weegt, krijgen ze betere kansen. Daarom denk ik dat ze competitief zullen zijn. De eerste races waren geen ideale mix voor hen”, besluit Palmer.

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