Max Verstappen staat dit weekend aan de start van de GP van Monaco. Tijdens het vorige raceweekend in Canada eindigde de Nederlander voor het eerst in 2026 op het podium. Dat onderstreept de vooruitgang die Red Bull heeft geboekt; Verstappen voelde zich naar eigen zeggen ‘comfortabeler’ in de auto. Met het oog op Monaco richt de viervoudig wereldkampioen zijn vizier vooral op de juiste strategie en een sterke kwalificatie.

“We hebben in Miami al een aantal positieve stappen voorwaarts gezet en het tempo ligt een stuk dichter bij waar het moet zijn”, aldus Verstappen in een officiële vooruitblik. “Ik had het gevoel dat we meer uit de auto konden halen en ik voelde me comfortabeler in de cockpit. We blijven echter hard werken, want er zijn altijd punten waarop we ons kunnen verbeteren. Zo gaan we als team te werk.”

Juiste strategie

De komende race in het prinsdom brengt echter unieke uitdagingen met zich mee. Op het historische circuit, met zijn krappe bochten en smalle straten, kunnen de coureurs zich geen enkele fout veroorloven. “Monaco draait altijd om de juiste strategie en, zoals zo vaak, zal een sterk resultaat in de kwalificatie cruciaal zijn”, vervolgde Verstappen. De laatste drie edities van ‘het kroonjuweel’ werden allemaal vanaf poleposition gewonnen.

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Na een week zonder Grand Prix kijkt Verstappen uit naar een race dicht bij huis. “Het was fijn om even tijd te hebben om ons voor te bereiden op de double header. Daarnaast is het prettig om dicht bij huis te zijn en familie te kunnen zien, zeker na een hectisch weekend op én naast de baan.” De Red Bull-coureur heeft de GP van Monaco tweemaal gewonnen, in 2021 en in 2023. Vorig jaar eindigde hij op de vierde plaats.

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