Na het sprintweekend in Montreal reist het F1-circus af naar Monaco voor misschien wel de meest iconische race van het jaar. Niet voor niets staat de wereldberoemde Grand Prix door de straten van het prinsdom ook wel bekend als ‘het kroonjuweel’ op de kalender. In de krappe bochten wordt elke fout genadeloos afgestraft en streven Max Verstappen en consorten naar absolute precisie. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor het raceweekend in Monaco.

Tijdens de GP van Monaco gaat er altijd veel aandacht uit naar de zinderende kwalificatie, waarbij coureurs de grenzen opzoeken van het nauwe circuit én de beschikbare grip. Vorig jaar was het Lando Norris die aan het langste eind trok en poleposition veroverde in de kleine stadstaat. Een belangrijke overwinning, gezien de beperkte inhaalmogelijkheden. Juist daarom is de race vaak onderwerp van kritiek: het hoofdevenement blijkt in de praktijk vaak een optocht. Mogelijk komt daar dit jaar verandering in; de auto’s zijn immers kleiner en wendbaarder geworden.

Lees alles over de GP van Monaco: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Tijdschema GP Monaco 2026

Vrijdag 5 juni

VT1: 13.30 – 14.30 uur

VT2: 17.00 – 18.00 uur

Zaterdag 6 juni

VT3: 12.30 – 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 – 17.00 uur

Zondag 7 juni

Race: 15.00 – 17.00 uur

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.