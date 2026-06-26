Oscar Piastri vreest dat de vele discussie over de uitslag van de GP Monaco een ‘lastig precedent’ schept voor de Formule 1. De discussie barstte in de paddock los nadat Alpine succesvol de derde plaats voor Pierre Gasly wist terug te krijgen. Hoewel Piastri het eens is dat fouten van de FIA moeten worden gecorrigeerd, voorziet hij een doemscenario waarin ‘niemand meer zijn straf uitzit en er daarna wekenlang over de uitslag wordt gediscussieerd’.

Bijna drie weken na de GP Monaco is de uitslag van de race in het prinsdom nog steeds een onderwerp van discussie. Hoewel Pierre Gasly – dankzij het terugdraaien van zijn tijdstraffen na de race – zijn trofee voor derde plaats inmiddels al in ontvangst mocht nemen, staat de uitslag nog altijd niet vast. Red Bull en McLaren hebben beide nog een protest ingediend bij de FIA.

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De tijdstraffen van Gasly zijn inmiddels teruggedraaid. De FIA had de snelheid in de pitstraat van meerdere coureurs namelijk verkeerd gemeten. Ook Oscar Piastri was slachtoffer van deze fout, maar loste zijn tijdstraf al tijdens de race zelf in. De Australiër werd in Oostenrijk gevraagd hoe de Formule 1 herhaling kan voorkomen. “Ik denk dat het meest voor de hand liggende is om ervoor te zorgen dat de pitstraat correct wordt gemeten”, steekt hij van wal.

“Dat is natuurlijk een goed uitgangspunt. Wat de situatie lastig maakt, is dat Alpine de straf in twijfel trok”, vervolgt de McLaren-coureur. “Ik denk dat iedereen de straffen in twijfel trok. Ik heb nog nooit zo’n race meegemaakt waarin er zoveel straffen voor te hard rijden in de pitstraat zijn uitgedeeld. In mijn geval wist ik bovendien dat ik ook niet te hard reed.”

‘Schept een lastig precedent’

Toch besloot de coureur zijn tijdstraf niet aan te vechten, omdat dat in ’99 procent van de gevallen’ toch geen nut heeft. “Ik denk echter dat het risico dat we nu lopen is dat telkens wanneer een team of een coureur het gevoel heeft dat een straf mogelijk onterecht is of dat ze een kans hebben om die te laten wijzigen, je dan weer in deze hele saga terechtkomt waarbij we een maand later nog steeds niet officieel de uitslag van de race weten. Dat is volgens mij het grootste probleem”, concludeert Piastri. “Het schept een lastig precedent. Je kan als sport in een situatie terecht komen waarin niemand zijn straf uitzit. Vervolgens wordt er daarna wekenlang over gediscussieerd.”

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