McLaren heeft bevestigd dat het in beroep gaat tegen de beslissing van de FIA om Pierre Gasly zijn podium in Monaco terug te geven. De Fransman finishte aanvankelijk op het podium, maar viel door tijdstraffen voor te hard rijden in de pitstraat terug naar P7. Later bleek dat FOM de snelheden verkeerd had gemeten, waarna de straffen ongeldig werden verklaard. Red Bull en McLaren verloren daardoor posities in het eindklassement. Beide teams zijn inmiddels naar de FIA gestapt.

“McLaren kan bevestigen dat het officieel beroep heeft ingediend bij de FIA met betrekking tot de besluiten rond de GP van Monaco”, liet het team weten in een verklaring. “Hoewel wij het juridische proces van de FIA en de rol van de stewards respecteren, zijn wij van mening dat deze zaak belangrijke vragen oproept over sportiviteit, consistentie in de toepassing van de regels en de integriteit van de competitie. Gedurende het gehele raceweekend in Monaco hebben alle teams gehandeld volgens de reglementen met betrekking tot de snelheidslimiet in de pitstraat. Teams hebben hun procedures daarop afgestemd en waar nodig opgelegde straffen geaccepteerd en uitgevoerd.”

Daar zit voor teams als McLaren, Red Bull én Mercedes – dat deze week eveneens aanklopte bij de FIA – de crux. Naast Pierre Gasly werden nog veel meer coureurs getroffen door tijdstraffen. Echter, omdat die gedurende het raceverloop al waren uitgezeten, bestaat er geen mogelijkheid om ze achteraf ongeldig te verklaren. “Naar onze mening creëert het achteraf schrappen van straffen een situatie waarin sommige deelnemers worden benadeeld omdat zij juist hebben gehandeld volgens de regels en de beslissingen van de stewards”, merkte McLaren op. “Een dergelijke uitkomst dreigt ongelijkheid te veroorzaken en ondermijnt het vertrouwen in een consistente toepassing van de sportieve regels.”

Integriteit van de sport

“Onze beslissing om in beroep te gaan is niet gericht tegen een specifieke concurrent”, verduidelijkte McLaren. “Zij weerspiegelt onze overtuiging dat het kampioenschap gebaat is bij reglementen die consistent, transparant en eerlijk worden toegepast op alle deelnemers. We blijven ons inzetten om constructief samen te werken met de FIA, FOM en de andere teams. Samen moeten we de integriteit van de sport te beschermen en het vertrouwen in de regels kunnen behouden.”

LEES OOK: Red Bull in beroep tegen FIA-uitspraak: ‘Principekwestie’, zegt Laurent Mekies

Terwijl Pierre Gasly zijn nieuw verworven podium mocht vieren, vielen Isack Hadjar en Oscar Piastri één plaats terug. Ook de beide Racing Bulls-coureurs verloren een positie. Het team uit Faenza heeft geen protest aangetekend, mogelijk omdat zusterteam Red Bull dat al heeft gedaan. Laurent Mekies sprak tijdens het raceweekend in Barcelona van een ‘principekwestie’. Mercedes is ook in beroep gegaan, zo bevestigde Toto Wolff. George Russell viel door meerdere tijdstraffen buiten de punten.

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP Catalonië: ons online magazine vanuit Barcelona met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.