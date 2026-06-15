Red Bull gaat formeel in beroep tegen de beslissing van de FIA om Pierre Gasly zijn podiumplaats in de GP van Monaco terug te geven. Dat heeft teambaas Laurent Mekies bevestigd tijdens het raceweekend in Barcelona. Volgens de Fransman handelt Red Bull daarbij vooral ‘uit principe’, omdat het team duidelijkheid wil over de manier waarop straffen en uitslagen in de Formule 1 worden behandeld. In dezelfde geest gaat ook Mercedes een herzieningsverzoek indienen.

De controverse ontstond nadat Alpine met succes een herzieningsverzoek had ingediend tegen de twee tijdstraffen die Gasly in Monaco kreeg voor te hard rijden in de pitstraat. De Fransman was daardoor aanvankelijk van de derde naar de zevende plaats teruggevallen, waardoor Isack Hadjar doorschoof naar het podium. FOM gaf na afloop echter toe dat het de snelheden onjuist had gemeten, waardoor deze hoger uitvielen dan in werkelijkheid het geval was. Omdat Gasly zijn straffen niet tijdens de race had uitgezeten, konden de stewards de sancties achteraf schrappen.

‘Principekwestie’

Dat ligt anders voor coureurs als Oscar Piastri en George Russell, die hun straffen tijdens het raceverloop al hadden uitgezeten. Russell verloor bovendien een groot aantal posities nadat hij een drive-through penalty kreeg. Hoewel McLaren en Red Bull direct na de uitspraak van de stewards aangaven verdere stappen te overwegen, maakten beide teams niet onmiddellijk gebruik van hun recht om formeel beroep aan te tekenen. De deadline daarvoor loopt op 16 juni af. Mekies maakte duidelijk dat Red Bull vooral bezorgd is over de precedentwerking van de zaak. “We hebben het volledige beroep nog niet ingediend”, zei hij tegenover de media in Barcelona. “Daar hebben we nog even de tijd voor.”

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“Wij zien dit vooral als een principekwestie met betrekking tot het welzijn van de sport”, lichtte de Fransman toe. “We willen meer duidelijkheid over hoe we omgaan met onherroepelijke straffen en hoe we aan het einde van de race tot de juiste uitslag komen.”

Hij voegde eraan toe dat de FIA de meetsystemen op orde dient te krijgen. “Geen enkel meetsysteem is perfect”, aldus Mekies. “Er is niet één manier om snelheid exact te meten, en feitelijk bevatten ze allemaal een zekere mate van afwijking. We werken al heel lang met het huidige systeem; het was hetzelfde als op vrijdag, hetzelfde als in voorgaande jaren, en we hebben ons eraan aangepast. Maar uiteindelijk zijn er maar zeventien of achttien auto’s die erin geslaagd zijn zich aan de limiet te houden. We moeten er als sport voor zorgen dat we de juiste aanpak kiezen, zodat we in de toekomst duidelijkheid kunnen bieden aan zowel fans als coureurs.”

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