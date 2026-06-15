De GP van Catalonië is inmiddels achter de rug, maar de uitslag van het voorgaande raceweekend in Monaco houdt de gemoederen nog steeds bezig. Aanleiding voor de ophef is dat Pierre Gasly zijn podiumplaats terugkreeg dankzij een succesvol herzieningsverzoek van Alpine. Toto Wolff heeft inmiddels bekendgemaakt dat Mercedes eveneens een herzieningsverzoek indient inzake de straffen van George Russell. Hij wil vooral duidelijkheid over de besluitvorming van de FIA.

McLaren en Red Bull hebben de FIA eerder al laten weten dat zij de beslissing rond Gasly willen aanvechten. Mercedes is inmiddels een herzieningsprocedure gestart rond de straf van George Russell. De Engelsman kreeg in Monaco – net als Gasly – een tijdstraf voor te hard rijden in de pitstraat, waarna zijn race verder werd gecompliceerd door een drive-through penalty. De straffen van Gasly werden echter ongeldig verklaard nadat FOM erkende dat de metingen in de pitstraat van Monaco niet volledig accuraat waren uitgevoerd.

Plek aan tafel

Die ontwikkelingen vormen volgens Mercedes de basis voor een nieuw verzoek. “Wat betreft de zaak-Gasly: ja, we hebben een herziening aangevraagd”, bevestigde Wolff zondagavond. De Duitse renstal verwacht niet dat het de uitkomst van de race, noch de beslissingen rond Pierre Gasly, kan terugdraaien. Desalniettemin vindt Wolff het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt over dergelijke situaties. “We willen gewoon meepraten over de besluitvorming.”

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Mercedes bevestigde maandag dat de procedure officieel in gang is gezet, al moeten nog enkele documenten worden ingediend voordat de FIA de zaak formeel kan behandelen. Voorlopig wordt er geen nieuwe einduitslag verwacht. Russell heeft – anders dan Gasly – een deel van zijn straf immers al uitgezeten gedurende het raceverloop. Toch hoopt Mercedes met de herziening, zoals Wolff het omschreef, in ieder geval een plek aan tafel te krijgen.

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