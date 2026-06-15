Toto Wolff had na de GP van Catalonië in Barcelona lovende woorden over voor Lewis Hamilton. De Mercedes-teambaas zag zijn voormalige coureur zijn eerste overwinning voor Ferrari boeken en twijfelt er niet aan dat de zevenvoudig wereldkampioen zich nadrukkelijk in de titelstrijd heeft gemeld. Hoe verklaart Wolff deze plotselinge ommekeer ten opzichte van 2025? “Misschien maakt zijn vriendin het verschil”, grapte hij.

Wolff benadrukte hoeveel tegenslagen Hamilton de afgelopen periode heeft moeten verwerken en gunde hem daarom het succes. “Allereerst: gefeliciteerd, Lewis (Hamilton, red.)”, reageerde hij tegenover de media in de paddock. “Hij heeft hier ontzettend hard voor gewerkt. Bovendien heeft hij veel moeilijke momenten meegemaakt, vooral vorig jaar. Daarom ben ik oprecht blij voor hem dat hij weer heeft gewonnen. Ik heb altijd gezegd dat als wij niet winnen, ik het Lewis het meest gun.”

Blij voor Vasseur

“Vandaag had hij die zege echt verdiend”, vervolgde de teambaas. “Natuurlijk kun je zeggen dat de virtuele safetycar op het juiste moment kwam, maar zo werkt de sport nu eenmaal.” Ook voor Ferrari-teambaas Fred Vasseur had Wolff warme woorden over. “Ik ben ook blij voor Fred, die eveneens een moeilijke periode achter de rug heeft. Hij is een vriend van me”, zei Wolff met een knipoog. “Al irriteert hij me soms. Misschien irriteren we elkaar af en toe een beetje. Ik weet hoe groot de druk bij Ferrari is, dus ik ben oprecht blij en opgelucht voor hem; dat gaat me echt aan het hart.”

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Wolff weet bovendien als geen ander hoe gevaarlijk Hamilton kan zijn zodra hij momentum krijgt in een titelstrijd. Onder zijn leiding bij Mercedes veroverde de Brit liefst zes wereldtitels. “Ik zou liever niet tegen hem vechten”, lachte hij. “Ik weet waartoe hij in staat is. Als hij bloed ruikt, gaat hij ervoor. Ik heb het vaak genoeg gezien: als de Hamilton-trein eenmaal op stoom komt, is die bijzonder moeilijk af te stoppen.”

Kim Kardashian

Volgens Wolff is een recordbrekende achtste wereldtitel dan ook allesbehalve uitgesloten. “We staan nog maar aan het begin van het seizoen”, legde hij uit. “Het verschil bedraagt 41 punten. Eén uitvalbeurt kost je al 25 punten en dan ligt alles weer open. Daarom kunnen we het ons niet veroorloven om races niet uit te rijden. We moeten blijven presteren met de auto en de motor, fouten vermijden, strategisch scherp blijven en vol voor de titel gaan.”

Wolff sloot zijn analyse af met een knipoog. “Misschien maakt zijn vriendin het verschil”, zei hij, doelend op de vermeende relatie tussen Hamilton en realityster Kim Kardashian. “Mij heeft het geholpen om een partner te hebben met wie je een stabiel gezinsleven kunt opbouwen”, legde hij uit. “Volgens mij kunnen die twee het goed met elkaar vinden. Al die factoren samen kunnen helpen op emotioneel, persoonlijk én professioneel vlak. Als je goed in je vel zit, presteer je vaak ook beter.”

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