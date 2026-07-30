Lewis Hamilton blikt terug op zijn inmiddels reeks aan straffen tijdens de afgelopen drie Grands Prix. De zevenvoudig wereldkampioen werd sinds zijn thuisrace op Silverstone vier keer zwaar bestraft, waardoor hij onder meer kostbare WK-punten misliep in zijn jacht op kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Hamilton ging in gesprek met de stewards over zijn straffen: ‘We hebben gesproken over het feit dat de stewards hier niet consistent in zijn’.

Lewis Hamilton zit het de laatste tijd niet mee aan straffen. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg drie tijdstraffen van vijf seconden en een gridstraf van drie plaatsen tijdens de afgelopen drie Grands Prix. Tijdens de GP Groot-Brittannië werd de thuisheld bestraft voor een valse start. Een raceweekend later kreeg hij een tijdstraf voor de aanvaring met George Russell tijdens de openingsronde.

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In Hongarije was het weer raak voor Hamilton die een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor te hard rijden in de pitstraat. De zwaarste straf kwam echter tijdens de kwalificatie voor diezelfde GP Hongarije, toen hij Oscar Piastri hinderde tijdens diens snelle ronde.

‘Niet consistent’

“De laatste twee races (voorafgaand aan de GP Hongarije, red.) zijn voor mij behoorlijk slecht verlopen,” vertelde Hamilton aan de media. “Silverstone was mijn fout. We hebben tijdens de coureursbriefing wel gesproken over het feit dat ze (de stewards, red.) hierin niet consistent zijn. Er zijn in het verleden coureurs geweest die bewogen (nog voor de start, red.) en niet zijn bestraft. We hebben met hen besproken dat je, zolang je de auto niet beweegt als de lichten branden, niet bestraft zou moeten worden. Ik was namelijk nog niet uit mijn startvak, en daar waren ze het mee eens.”

Hamilton analyseert vervolgens zijn aanvaring met Russell tijdens de GP België. “In Spa zei zelfs de coureur waarmee ik in botsing kwam dat het gewoon een race-incident was”, aldus de wereldkampioen. “Toch hebben ze een straf opgelegd die niet nodig was, en dat heeft me veel punten gekost.”

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Voor het hinderen van Piastri tijdens de kwalificatie voor de GP Hongarije steekt Hamilton wel hand in eigen boezem. “Het hinderen van Oscar was gewoon heel ongelukkig”, zegt de Ferrari-coureur eerlijk. “Uiteindelijk neem ik de verantwoordelijkheid op me; ik had in mijn spiegels moeten kijken, maar ik dacht dat iedereen aan het einde van de eerste ronde zou zijn, en er was een communicatiefout.”

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