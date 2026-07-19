George Russell is na zijn uitvalbeurt in de beginfase van de GP België boos. Niet op Lewis Hamilton – die de coureur van achteren aantikte en zo zijn spin in het grind veroorzaakte – maar op zijn Mercedes W17. Volgens Russell kwam hij namelijk in een levensgevaarlijke situatie terecht doordat hij op de top van Eau Rouge een lege batterij had: ‘Ik reed langzamer dan een F2-auto en werd ingehaald door drie coureurs’.

Nog voordat de GP België goed en wel was begonnen voor George Russell was de race alweer voorbij voor de Brit. In de eerste ronde werd de Mercedes-coureur door zijn oude teamgenoot Lewis Hamilton geraakt. Russell spinde het grind in, waarna de Grand Prix er voor hem op zat. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident. Toch legt Russell niet de volledige schuld bij Hamilton neer.

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“Ik had een goede start. Ik nam de eerste bocht uitstekend en zat vlak achter Verstappen, maar om de een of andere reden wilde de accu in bocht 1 niet opladen,” legt Russell na zijn korte race uit aan de media. “Dus ik ging de eerste bocht in, de accu laadde niet op en toen ik uit de eerste bocht kwam, zat ik al op 35% – en daardoor, omdat hij niet oplaadde, had ik ook een boostprobleem. De turbo kwam niet op gang, dus ik had geen vermogen.”

‘Ik reed langzamer dan een F2-auto’

Russell kwam vervolgens op de top van Eau Rouge aan met een lege batterij. “Eerlijk gezegd was het levensgevaarlijk”, vervolgt hij. “Ik werd ingehaald door drie auto’s. Ik had me überhaupt niet in die positie mogen bevinden, en daar ben ik het meest boos over. Ik reed langzamer dan een F2-auto en werd ingehaald door drie coureurs. Daardoor was ik kwetsbaar.”

De Mercedes-coureur legt daarom de schuld van de botsing niet volledig bij Hamilton neer. “Eerlijk gezegd denk ik dat het een race-incident was. Hij deed het niet met opzet”, verdedigt hij zijn oud-teamgenoot. “Ja, hij had meer schuld dan ik, maar hij deed niets roekeloos. Dat was gewoon een van die dingen; ik ben vooral boos dat ik überhaupt in die positie terechtkwam. Ik zat in een geweldige positie bij het uitkomen van bocht 1 en was klaar om tot aan bocht 5 de strijd aan te gaan met de twee coureurs voor me.”

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