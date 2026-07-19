Met verslaggever Gerard Bos blikken we vanuit Spa-Francorchamps terug op een enerverende Grand Prix van België. Kimi Antonelli wint zijn zesde race van het seizoen en doet uitstekende zaken in de strijd om de wereldtitel. Teamgenoot George Russell blijft na een crash in de openingsronde met lege handen achter. Charles Leclerc zet zijn sterke vorm uit Silverstone voort met een tweede plaats, terwijl Max Verstappen vriend en vijand verbaast met een knappe podiumfinish in de Belgische Ardennen.

Dat, en natuurlijk reacties en opvallende momenten uit het raceweekend, hoor je in deze aflevering van Formule 1 Paddockpraat. Bekijk of luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Of bekijk de video van deze aflevering op YouTube. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!