Ferrari heeft een boete van 30.000 euro gekregen na een incident tijdens de GP van België, waarbij Lewis Hamilton bij het verlaten van zijn pitbox een monteur raakte. De Brit kwam onder andere naar binnen om een eerder opgelegde tijdstraf van vijf seconden uit te zitten na zijn botsing met George Russell. Na de bandenwissel stapte een monteur met gereedschap voor de voorvleugel voor de auto, waarna Hamilton hem raakte. De monteur kwam ten val, maar bleef ongedeerd.

Na onderzoek concludeerden de FIA-stewards dat sprake was van een unsafe release. Ferrari kreeg een boete van 30.000 euro, waarvan 10.000 voorwaardelijk is voor een periode van twaalf maanden. “Toen auto nummer 44 de pitstop verliet, stapte een monteur voor de rechtervoorband toen de F1-auto vooruit reed”, schreven de stewards in hun officiële rapport. “Hij viel, maar raakte niet gewond.”

Uit het rapport blijkt dat meerdere factoren samenkwamen. “Het team legde uit dat het incident plaatsvond in een complexe en ongebruikelijke samenloop van omstandigheden. Hamilton had een tijdstraf gekregen voor een rijovertreding, die hij moest uitzitten voordat er aan de F1-auto gewerkt kon worden. Leclerc bevond zich bovendien in zijn pitbox toen Hamilton de pitstraat inreed. Die vertelde zijn race-ingenieur dat hij een aanpassing aan de voorvleugel wilde, maar dit werd niet gecommuniceerd aan het team.”

‘Hamilton treft geen blaam’

De stewards stelden vast dat de communicatie binnen Ferrari tekortschoot. “De bandenwissel werd voltooid, de F1-auto werd vrijgegeven en de controleur gaf Hamilton het sein om weg te rijden. Net toen de coureur wegreed, blokkeerde een andere monteur met gereedschap voor de voorvleugel de rechtervoorband. Voordat hij naar voren stapte, keek hij met gebogen hoofd naar het gereedschap en zag hij het groene licht niet.”

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“Het team erkende dat het onveilig was om de auto onder deze omstandigheden de baan op te sturen”, aldus de FIA. “Ferrari schreef de fout toe aan een te late instructie voor de vleugelafstelling, een gebrek aan duidelijke communicatie en het feit dat de monteur het groene licht niet had opgemerkt. Men heeft toegezegd de pitstopprocedures te herzien om ervoor te zorgen dat een dergelijk incident zich niet meer zal herhalen.” De stewards benadrukten daarbij dat Hamilton geen blaam trof en dat het incident ‘geen sportieve straf rechtvaardigde’, maar wel een geldboete. Het voorwaardelijke deel van de sanctie vervalt alleen als Ferrari de komende twaalf maanden geen vergelijkbare overtreding begaat en bovendien een rapport bij de FIA indient over het incident en de aangescherpte veiligheidsprocedures.

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