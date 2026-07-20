George Russell was woedend op Mercedes tijdens de start van de GP van België. In een boordradiofragment dat de live-uitzending niet heeft gehaald, is te horen hoe de Engelsman zijn team uitkaffert. De Mercedes-coureur viel al in de eerste ronde uit na een botsing met voormalig teamgenoot Lewis Hamilton. Uit het fragment blijkt dat hij de schuld vooral bij zijn team legde: op het rechte stuk kwam Russell aanzienlijk vermogen tekort.

In de openingsronde op Spa-Francorchamps raakte Russell de voorband van Hamilton, waarna hij in de grindbak belandde en zijn race moest staken. Hamilton kreeg later een tijdstraf van vijf seconden voor het veroorzaken van de botsing, maar uit een niet-uitgezonden boordradio blijkt dat Russell de schuld vooral bij zijn eigen team wilde leggen. “Ik lig eruit”, fulmineerde hij. “Wat is er in godsnaam gebeurd op het rechte stuk?”, brieste de Brit vervolgens. “Ik had geen verdomde accu op het rechte stuk. Jongens, dit is onacceptabel. Dit hele weekend is onacceptabel.”

‘Teleurstelling begint te wennen’

De uitvalbeurt kwam op een bijzonder ongelukkig moment voor Russell, die zijn achterstand op teamgenoot Kimi Antonelli eerder juist had teruggebracht tot 25 WK-punten. Door de zesde overwinning van Antonelli in tien races liep het verschil echter weer op naar 50 punten. Russell gaf tegenover de pers toe dat deze zoveelste tegenslag hard aankwam. “Ik ben inmiddels murw geslagen door de teleurstelling”, verzuchtte Russell. “Als het zo vaak gebeurt, begin je er bijna aan te wennen.”

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De Mercedes-coureur benadrukte dat hij de inzet van zijn team waardeert, maar baalde ervan dat hij opnieuw vroegtijdig uit een race werd gehaald. “Ik waardeer het dat iedereen hard werkt om het probleem op te lossen, maar ja, ik sta hier alweer mijn verhaal te doen tegenover de media terwijl de race pas net begonnen is. Ik had het gevoel dat ik in een goede positie zat om voor de leiding te vechten tot aan bocht één, en toen viel de motor plotseling weg.”

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