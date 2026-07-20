Aston Martin sloeg tot niemands verbazing opnieuw een flater tijdens de afgelopen GP van België. In de ondermaatse AMR26 kwalificeerden Fernando Alonso en Lance Stroll zich stijf onderaan, terwijl het team ook in de race tegen een forse achterstand aankeek. Stroll moest de strijd staken met een versnellingsbakprobleem, terwijl Alonso veruit als laatste over de eindstreep kwam. Enkele statistieken leggen de achterstand van Aston Martin nog eens pijnlijk bloot.

Al op vrijdag werden de prestaties van Aston Martin – of het gebrek daaraan – onder de loep genomen. Een technische analyse van de ronden van Lance Stroll tijdens VT1 verraadde dat hij op het rechte stuk van Kemmel flink wat tempo verloor door superclipping, een fenomeen waarbij het vermogen van de verbrandingsmotor wordt gebruikt om de accu bij te laden. Daardoor zou hij zo’n 58 km/u hebben verloren; tegen de tijd dat hij de remzone van Les Combes bereikte, bedroeg zijn topsnelheid slechts 249,7 km/u. Dat is niet alleen langzamer dan Formule 2- en Formule 3-auto’s, maar zelfs langzamer dan een GT3-bolide.

Langzamer dan Ayrton Senna

Vrije trainingen zijn uiteraard niet altijd representatief, maar ook tijdens de kwalificatie werd het gebrek aan tempo bij Aston Martin pijnlijk duidelijk. Fernando Alonso en Lance Stroll reden veruit de langzaamste ronden, met tijden van respectievelijk 1:50.002 en 1:50.177. Kimi Antonelli veroverde uiteindelijk pole position met een tijd van 1:44.361. Een verschil van ruim zes seconden dus.

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Niet alleen Antonelli was beduidend sneller dan de Britse renstal. De legendarische Ayrton Senna pakte in 1991 al pole position op Spa-Francorchamps met een rondetijd van 1:47.811. Ruim twee seconden sneller dan de tegenwoordige Aston Martin-bolides. Saillant detail: de Braziliaan reed destijds in een McLaren MP4/6, aangedreven door een uitzonderlijk krachtige Honda-motor. Aston Martin beschikt in 2026 eveneens over een krachtbron van Honda-makelij.

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