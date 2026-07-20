De afgelopen editie van de Belgische GP was extra bijzonder voor Esteban Ocon: tien jaar geleden maakte de Fransman in Spa-Francorchamps zijn F1-debuut. Op 19-jarige leeftijd stapte hij in bij Manor Racing, alvorens hij via Force India en Alpine bij het team van Haas terechtkwam. In het afgelopen decennium bouwde Ocon een reputatie op als enfant terrible. We blikken terug.
Esteban Ocon viert tien jaar in de Formule 1: ‘Voelt alsof ik net begonnen ben’
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