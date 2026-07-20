Lewis Hamilton vreesde dat hij tijdens de GP van België een Ferrari-monteur ernstig had verwond. De zevenvoudig wereldkampioen botste tijdens zijn enige pitstop op een teamlid dat nog bezig was met werkzaamheden aan de voorvleugel. De monteur kwam ten val, maar bleef ongedeerd. Het incident leverde Ferrari uiteindelijk een geldboete op. Hamilton is vooral blij dat de monteur geen letsel opliep – een eerder pitstraat-incident van Kimi Räikkönen spookte door zijn hoofd.

De enige bandenwissel van Hamilton verliep zonder problemen, maar toen hij het sein kreeg om zijn pitbox te verlaten, botste hij met zijn rechtervoorwiel op een monteur die nog aanpassingen wilde maken aan de voorvleugel. Het team erkende dat het incident ontstond door te late instructies voor de vleugelafstelling, een gebrek aan duidelijke communicatie en het feit dat de monteur het groene licht niet had gezien. De FIA-stewards deelden een boete van 30.000 euro uit, waarvan 10.000 voorwaardelijk.

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Hamilton vertelde na afloop dat het moment hem direct deed denken aan het zware pitstop-incident van Kimi Räikkönen tijdens de GP van Bahrein in 2018. The Iceman – destijds ook in dienst voor Ferrari – kreeg te vroeg groen licht en reed over het been van een bandenmonteur. Die hield er een onderbeenbreuk aan over. “Het groene licht ging aan, dus ik ging”, reflecteerde Hamilton bij Sky Sports. “Dus het is waarschijnlijk meer de schuld van het team. Maar toen ik hem zag vallen, ben ik meteen gestopt. Ik moest meteen denken aan die keer dat Kimi (Räikkönen, red.) zijn monteur aanreed en mijn hart zonk even in mijn schoenen. Ik ben heel blij dat het goed met hem gaat.”

Hamilton neemt verantwoordelijkheid

De Ferrari-coureur eindigde uiteindelijk als vierde op Spa-Francorchamps, nadat hij eerder in de race een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor een aanrijding met George Russell. Het resultaat kwam na een moeilijk weekend waarin Hamilton tijdens VT3 zwaar crashte en dus met een achterstand aan de kwalificatie begon. De Brit benadrukte dat hij zichzelf verantwoordelijk houdt voor de gemiste kans. “Ik zie mezelf niet als pechvogel. Als je kijkt naar de fout die ik gisteren maakte, moet ik de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de vierde plaats die ik uiteindelijk heb behaald”, gaf hij toe.

“Ik beschadigde de auto, vervolgens werd de auto herbouwd, maar ze hadden iets over het hoofd gezien bij de ophanging, waardoor de balans compleet anders was. Dat betekende dat ik een paar tienden, misschien wel drie tienden langzamer was dan ik in de kwalificatie had moeten zijn. Toen kreeg ik ook nog een straf van vijf seconden. Het was dus een domino-effect door een fout van mezelf. Het team heeft geweldig werk geleverd met de strategie en de pitstops. We blijven de auto verbeteren en ik denk dat we met onze snelheid vandaag, zonder de schade, voor de overwinning hadden kunnen strijden.”

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