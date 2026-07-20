Carlos Sainz heeft zich na de GP van België bijzonder kritisch uitgelaten over het F1-reglement. De Spanjaard stelt dat de huidige reglementen tekortschieten, vooral op circuits als Spa-Francorchamps en Silverstone, waar het energiebeheer opnieuw voor schrijnende situaties zorgde. Door de combinatie van snelle bochten en lange rechte stukken zaten de auto’s regelmatig zonder elektrisch vermogen, met flinke snelheidsverliezen als gevolg.

Door de vele snelle bochten en lange rechte stukken kregen de coureurs op Spa nauwelijks de kans om hun accu’s voldoende op te laden. Daardoor verloren ze veel vermogen en werd er op bepaalde delen van het circuit aanzienlijk langzamer gereden dan noodzakelijk. In Blanchimont kwam dat pijnlijk aan het licht: daar verloren de auto’s tot 50 km/u aan snelheid. Ook in Pouhon lagen de snelheden tot wel 40 km/u lager dan in voorgaande jaren. “Daar kun je nu gewoon vol gas doorheen”, aldus een teleurgestelde Lando Norris na afloop van de kwalificatie.

‘Had nooit mogen gebeuren’

In zijn reactie spaarde Sainz de architecten van de huidige reglementen niet, al wilde hij voorkomen dat hij de sport onnodig zou afvallen. “Ik denk dat niemand nu veel plezier beleeft aan de kwalificatie”, liet hij weten. “Het is duidelijk dat we met deze auto’s op Spa behoorlijk wat terrein hebben verloren. Maar ik wil mijn eigen sport niet blijven kleineren, want daar schieten we niets mee op. We weten allemaal dat dit niet goed genoeg is; dát moet veranderen. Zoals het er nu uitziet, worden deze reglementen verder ontwikkeld. Hopelijk is het volgend jaar een stap beter en het jaar daarna weer een stap beter.”

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De Williams-coureur plaatste ook vraagtekens bij de totstandkoming van de reglementen. “Wat ik wil aankaarten is: hoe heeft iedereen die de simulaties in 2022 en 2023 heeft gezien dit kunnen goedkeuren? Er moet worden gekeken naar wat daar is gebeurd, want dit had nooit mogen gebeuren.” Sainz beseft echter dat hij zich moet neerleggen bij de huidige situatie. “We hebben nog een aantal spannende races voor de boeg en de sport blijft groeien, dus moeten we gewoon verder.”

Waarschuwing Max Verstappen

Lewis Hamilton kon zich vinden in de kritiek van Sainz. De Ferrari-coureur benadrukte dat de problemen volgens hem al vroeg zichtbaar waren. “Het is gewoon niet goed op de rechte stukken, maar in de bochten zijn de auto’s geweldig. Alleen op de rechte stukken voelt het niet prettig”, legde hij uit. “Ik weet dat dit in de simulaties meteen zichtbaar werd. Ik weet niet wie daarna alsnog groen licht heeft gegeven, maar diegene heeft waarschijnlijk nog steeds zijn baan”, besloot Hamilton kritisch.

Max Verstappen trok in 2023 al aan de bel toen hij werd gevraagd naar de reglementen voor het huidige seizoen. De Red Bull-coureur waarschuwde destijds dat de Formule 1 de verkeerde weg zou inslaan door meer te focussen op elektrificatie en energiebeheer. Volgens hem zou die koers ten koste gaan van de essentie van de sport.

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