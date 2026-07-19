Lewis Hamilton heeft onthuld dat zijn Ferrari tijdens de GP van België aanzienlijk werd beschadigd door de botsing met George Russell. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen kostte de aanvaring ongeveer ’50 punten’ aan downforce, waardoor een mogelijke overwinning buiten bereik bleef. Hamilton kwam uiteindelijk als vierde over de finish. Een schrale troost: hij passeerde zijn oud-teamgenoot opnieuw in het kampioenschap en bezet nu de tweede plaats.

Hamilton begon de race op Spa-Francorchamps vanaf de vijfde positie en probeerde direct posities goed te maken. In de openingsronde botste hij echter op Russell bij het ingaan van de vijfde bocht. De Mercedes-coureur belandde in de grindbak, terwijl Hamilton zijn weg kon vervolgen, weliswaar met een beschadigde Ferrari. Hij kwam uiteindelijk niet verder dan de vierde plaats. “We hadden vandaag het tempo om te winnen”, verzuchtte Hamilton na afloop tegenover Viaplay. “Maar goed, ik had die schade.”

Kostbare schade

“Ik was nog steeds razendsnel, maar ik had wel zo’n 50 punten aan downforce verloren”, lichtte hij toe. “Als je dat meeneemt in de einduitslag, teken ik absoluut voor de vierde plaats.” De Brit kreeg na het incident een tijdstraf van vijf seconden voor het veroorzaken van de botsing en loste die in tijdens zijn pitstop. Daarnaast werd hij na de race nog onderzocht voor een mogelijke unsafe release, nadat hij bij het verlaten van zijn pitbox een monteur raakte.

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“Ik worstelde echt met de auto doordat ik die schade had opgelopen”, aldus Hamilton. “Dus ja, ik had het zeker moeilijk, maar ik heb alles gegeven. Ik pushte zo hard als ik kon, maar ook na de laatste pitstop had ik nog steeds veel last van onderstuur; ik kon de auto’s voor me amper bijbenen.” Hamilton benadrukte tot slot dat hij het grootste verlies al had geleden tijdens de kwalificatie. “Als het op zaterdag beter was gegaan, had ik een veel sterkere race gereden.”

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