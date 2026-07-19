Toto Wolff heeft gereageerd op de crash van George Russell in de openingsronde van de GP van België. De Mercedes-teambaas gaf aan dat hij het incident met zijn coureur nog moest bespreken, maar stelde wel dat niet alleen de omstandigheden rond de auto een rol speelden in het moeilijke weekend van Russell. Hij wees ook naar de rijstijl van de Engelsman, die al in de kwalificatie een stuk minder presteerde dan teamgenoot Kimi Antonelli.

Russell raakte in de eerste ronde de Ferrari van Lewis Hamilton toen hij buitenom probeerde in te halen. Hamilton kreeg last van overstuur, waarna de linker voorband van de Ferrari contact maakte met de Mercedes. Russell belandde vervolgens in de grindbak en moest zijn race direct staken. “Ik heb nog niet met hem gesproken, maar ik ga proberen hem een arm om de schouder te slaan”, zei Wolff na afloop tegen Sky Sports.

Rijstijl Russell

Hoewel Hamilton een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het veroorzaken van de botsing, benadrukte Wolff dat het incident ook onderdeel is van het racen. “Hij probeerde hier buitenom te gaan, remde te laat, en het had zijn bocht moeten zijn. Dat er dan zo’n incident ontstaat, is in de racerij soms onvermijdelijk.” Volgens Wolff speelde het feit dat Russell niet over een competitieve Mercedes beschikte mogelijk ook mee in de situatie, maar hij legde een deel van de verantwoordelijkheid ook bij het optreden van zijn coureur.

LEES OOK: Droomzege Kimi Antonelli onderstreept ommekeer: ‘Vorig jaar was Spa een dieptepunt’

“Dit soort dingen kunnen gebeuren, of je nu vooraan, in het midden of achteraan rijdt”, merkte Wolff op. “George (Russell, red.) had gewoon een moeilijk weekend. Waarschijnlijk is de helft daarvan te wijten aan de motor die niet zo goed was als hij had moeten zijn, en de andere helft wellicht aan zijn rijstijl. Maar we zitten hier samen in; we maken allemaal fouten. Vandaag heeft het team een fout gemaakt, volgende keer gaat een coureur over de schreef. We zien wel hoe het uitpakt. Het is zaak dat we het aantal fouten gewoon minimaliseren en elkaar blijven ondersteunen.”

Lees hier alles over de GP België

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP België: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.