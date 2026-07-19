Toto Wolff lijkt het team van Red Bull toch gelijk te geven over de Mercedes-krachtbron. Teambaas Laurent Mekies zette eerder zijn vraagtekens bij het oordeel van de FIA dat de Red Bull-motor sterker is dan die van de Zilverpijlen. Volgens Wolff beschikt Mercedes inderdaad over de ‘sterkste krachtbron’ van het veld, zo vertelt hij in een analyse van de GP België.

De FIA verraste de hele paddock afgelopen juni door de krachtbron van Red Bull bovenaan de motorranglijst te zetten. De renstal liep zo kostbare doorontwikkelingskansen voor de krachtbron onder de nieuwe ADUO-regeling mis. Teambaas Laurent Mekies zette al gelijk zijn vraagtekens bij de ranglijst: “We zien geen enkel bewijs dat we een voordeel zouden hebben ten opzichte van Mercedes.”

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Teambaas Toto Wolff lijkt nu, tijdens zijn analyse van het verloop van de GP België voor Mercedes, zijn concurrent gelijk te geven. De Oostenrijker neemt de uitvalbeurt van George Russell onder de loep. Volgens de coureur zelf werd deze mede veroorzaakt door een gebrek aan vermogen in de openingsmeters. “We zijn hierdoor veel constructeurspunten kwijtgeraakt voor zowel het team als George”, vertelt Wolff aan Sky F1. “We hadden een probleem met alle Mercedes-motoren: we misten vermogen op de rechte stukken. Dat heeft hem zwaar geraakt en dat is voor honderd procent onze schuld.”

‘We hebben de sterkste krachtbron’

Vervolgens doet Wolff een opmerkelijke uitspraak. “We doen ons uiterste best als team. We hebben de sterkste krachtbron, een sterke auto die in staat is om te winnen”, aldus de teambaas. “Iedereen geeft het uiterste om fouten tot een minimum te beperken, maar toch gebeuren ze, omdat we nu eenmaal mensen zijn. We zijn met een product (de krachtbron, red.) gekomen dat zo sterk is, en ik geef er de voorkeur aan de betrouwbaarheid te verbeteren in plaats van een trage motor of een trage auto sneller te maken.”

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