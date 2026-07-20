Red Bull heeft mogelijk een vervanger aangetrokken voor Helmut Marko. De Oostenrijkse topadviseur stond jarenlang aan het hoofd van het talentenprogramma van het team, maar nam vorig jaar op 82-jarige leeftijd afscheid van de Formule 1. Naar verluidt heeft Red Bull inmiddels een opvolger gevonden in Gwen Lagrue, die de afgelopen jaren een vergelijkbare rol vervulde bij rivaal Mercedes.

BBC meldt dat Lagrue, die bij Mercedes actief was als Driver Development Advisor, de overstap maakt naar Red Bull om daar leiding te geven aan de opleidingsschool. Die rol, die jarenlang werd vervuld door Helmut Marko, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het talentenprogramma van Red Bull geldt als een van de succesvolste in de autosport. Meerdere coureurs op de huidige grid genoten de ondersteuning van het Red Bull Junior Team, onder wie Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon, Liam Lawson, Isack Hadjar en Arvid Lindblad.

Topadviseur

Aan Lagrue de taak om de volgende lichting talenten verder te ontwikkelen. Red Bull heeft al enkele veelbelovende coureurs in de gelederen. Zo gaat juniorcoureur Nikola Tsolov overtuigend aan de leiding in de Formule 2. Bij Mercedes speelde de Fransman eveneens een sleutelrol binnen het talentenprogramma; zo was hij medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van Kimi Antonelli, die momenteel het F1-kampioenschap aanvoert namens de Silberpfeile.

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Volgens de laatste berichten is de samenwerking tussen Lagrue en Red Bull al beklonken, al is het onduidelijk wanneer hij daadwerkelijk aan de slag gaat in Milton Keynes. Mogelijk moet hij eerst nog een periode van gardening leave uitzitten. De komst van Lagrue zou een belangrijke impuls betekenen voor het team van Max Verstappen, dat de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws kwam door het vertrek van belangrijke kopstukken. In de afgelopen twee jaar namen niet alleen Marko, maar ook Jonathan Wheatley, Adrian Newey en Will Courtenay afscheid.

Max Verstappen in gesprek met Red Bull-topadviseur Helmut Marko, tot vorig jaar een belangrijke vertrouweling van de Nederlander (Red Bull Content Pool)

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