Max Verstappen blikt terug op de openingsronde van de GP België. De Nederlander haalde al gauw polesitter Andrea Kimi Antonelli in voor de raceleiding, maar zag vervolgens door een lege accu hoe de Italiaan en Charles Leclerc weer aan hem voorbijkwamen. Verstappen had geen andere keuze dan de twee langs te laten gaan: ‘Ik zag een rode raket aankomen en dacht: ‘Ik houd mijn lijn vast’.”

Heel even liet Max Verstappen zijn vele aanwezige fans op Spa-Francorchamp juichen. De Nederlander nam nog voor Eau Rouge al de leiding van Andrea Kimi Antonelli over, maar zag niet veel later alweer hoe diezelfde Antonelli en Charles Leclerc aan hem voorbijkwamen.

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Volgens Verstappen zat er ook niks anders op dan de twee voorbij te laten. “Ik heb duidelijk te veel energie ingezet in bocht 1 en 2”, blikt hij in de persconferentie na de race terug. “Toen ik door Eau Rouge reed, keek ik naar hoe het ervoor stond met mijn accu en dacht: ‘Tja… dat wordt een lastige rit naar Les Combes’.”

‘Rode raket’

De verrassing was echter dat niet alleen Kimi Antonelli weer aan de viervoudig wereldkampioen voorbijkwam. “Ik verwachtte natuurlijk dat Kimi me weer zou inhalen. Maar toen keek ik in mijn spiegels en zag ik een rode raket aankomen”, verwijst Verstappen lachend naar de Ferrari van Leclerc. “Ik dacht bij mezelf: ‘Ik houd mijn lijn vast’, anders krijgen we een botsing.”

Verstappen was niet de enige coureur die in de openingsfase van de Belgische Grand Prix te maken kreeg met een lege accu. Ook George Russell kwam naar eigen zeggen in een ‘levensgevaarlijke’ situatie terecht doordat zijn batterij niet oplaadde. “Ik reed langzamer dan een F2-auto en werd ingehaald door drie coureurs”, vertelde hij. “Daardoor was ik kwetsbaar.”

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