Max Verstappen heeft op Spa-Francorchamps zijn derde podiumplaats van het seizoen gepakt. De Nederlander startte vanaf plek twee, maar zag al snel hoe winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc een maatje te groot waren. Verstappen is daarom na de race voorzichtig tevreden: ‘Ik heb alles gegeven wat ik had, dus de derde plaats is dan goed.”

De viervoudig wereldkampioen begon de race vanaf de tweede plaats. Heel even had hij de leiding al meteen in de eerste ronde in handen, maar al gauw kwamen Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc weer aan Verstappen voorbij. Hoewel de volgorde van de top-drie nog een aantal keer veranderde tijdens de race, waren het ook diezelfde Kimi Antonelli en Leclerc die voor Verstappen op het podium eindigde.

‘Alles gegeven’

“Ja, ik denk het”, zegt Verstappen eerlijk wanneer hem na de race wordt gevraagd of hij uiteindelijk toch tevreden is met zijn derde podiumplaats. “Ik heb alles gedaan wat ik kon doen in de race. De eerste stint ging wel oké, maar de tweede stint verliep moeilijker. Kimi en ik hadden beide ook pech met de virtual safety car. Dus dat we nu op het podium staan, is een goed resultaat. Ik heb alles gegeven wat ik had, dus de derde plaats is dan goed.”

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