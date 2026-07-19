Na elke Grand Prix presenteren we onze Racespecial, waarmee je exclusief het raceweekend (her)beleeft. Een complete digitale special met verhalen en reacties uit de paddock plus alle uitslagen en standen. Lees je de digitale racespecial in Mijn Magazines, lees dan even verder onder de afbeelding.

Deze digitale Racespecial lees je ook vanaf maandag in Mijn Magazines

Als abonnee heb je gratis toegang tot Mijn Magazines. Met de app heb je FORMULE 1 Magazine altijd en overal bij de hand, net als meer dan 25 andere magazines. Extra voordeel: je kunt jouw digitale toegang delen met twee anderen. Je kunt het magazine vinden in Mijn Magazines door bovenin op het Formule 1 logo te klikken.

Heb je jouw account in Mijn Magazines nog niet geregistreerd? Volg dan deze stappen:

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Open de app opnieuw en start direct met lezen.

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