De FIA heeft de F1-teams en motorleveranciers laten weten dat Red Bull momenteel over de beste motor beschikt. Dat werd bekend in de nasleep van de GP van Monaco. Opmerkelijk genoeg wijst de FIA juist deze krachtbron als maatstaf aan; de afgelopen maanden werd de Mercedes-motor immers beschouwd als de meest competitieve. Dat betekent dat het team van Max Verstappen, evenals zusterteam Racing Bulls, voorlopig geen upgrades aan de verbrandingsmotor mag doorvoeren.

Red Bull Powertrains, zoals de motorafdeling van Red Bull heet, ontwikkelt sinds dit jaar in samenwerking met Ford een eigen F1-motor. Die krachtbron ligt niet alleen in de RB22, maar ook in de VCARB 03. Op basis van de huidige WK-stand ligt het niet direct voor de hand dat juist deze motor als de beste wordt beschouwd. Red Bull bezet immers slechts de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, op ruime afstand van Mercedes en Ferrari, die ook met hun eigen motoren rijden. Bovendien is de Mercedes-krachtbron dit seizoen nog ongeslagen.

ADUO-reglement

Deze machtsverhoudingen hebben directe gevolgen voor het nieuw ingevoerde ADUO-reglement (Additional Development and Upgrade Opportunities). Door de introductie van de nieuwe technische reglementen in 2026 krijgen motorleveranciers die achterstand oplopen extra mogelijkheden om hun krachtbron door te ontwikkelen. Omdat Red Bull volgens de FIA momenteel over de sterkste motor beschikt, zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor het team van Verstappen beperkt. Een belangrijk detail daarbij is dat de FIA uitsluitend kijkt naar de prestaties van de interne verbrandingsmotor. Het hybride component – dat sinds dit seizoen goed is voor de helft van het totale vermogen – blijft buiten beschouwing.

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Na de GP van Canada heeft het bestuursorgaan voor het eerst de balans opgemaakt. Tijdens het raceweekend in Monaco zouden de resultaten zijn gedeeld met de teams én fabrikanten. Mercedes staat volgens die beoordeling op de tweede plaats. De Silberpfeile zouden meer dan twee procent vermogen tekortkomen ten opzichte van Red Bull. Daardoor mag het team zowel dit jaar als volgend jaar een upgrade introduceren. Ferrari volgt op de derde plaats met een achterstand van meer dan vier procent en krijgt daardoor dubbel zoveel ontwikkelingsruimte. Audi en Honda sluiten de rij. Naar verwachting zal de FIA de resultaten later deze week nader toelichten.

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