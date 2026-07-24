Ter ere van het 40-jarig jubileum van de Grand Prix van Hongarije heeft de Hungaroring alle veertien bochten van het circuit officieel van een naam voorzien. Opvallend is dat meerdere F1-legendes zijn vereeuwigd, onder wie Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Nigel Mansell en Jean Alesi. Hamilton, Mansell en Alesi lieten daarnaast ook hun handafdrukken achter, die in beton zijn gegoten en een permanente plek krijgen in de uitloopstrook van het circuit.

De nieuwe namen zijn tot stand gekomen na een stemming onder fans tijdens het raceweekend van vorig jaar. Een panel van autosportexperts, bestaande uit mensen die sinds de eerste Grand Prix van Hongarije in 1986 bij het circuit betrokken zijn, aangevuld met vertegenwoordigers van de gespecialiseerde autosportmedia, hebben de inzendingen beoordeeld.

Hamilton krijgt de eer van bocht twee, passend bij zijn indrukwekkende staat van dienst op de Hungaroring. De Brit is met acht overwinningen en negen pole positions de succesvolste Formule 1-coureur ooit op het Hongaarse circuit. Bocht 1 draagt voortaan de naam van Nelson Piquet, de winnaar van de eerste twee Grands Prix van Hongarije en verantwoordelijk voor zijn legendarische inhaalactie buitenom bij Ayrton Senna in 1986.

Iconische namen

Bocht 4 is vernoemd naar Nigel Mansell, die in 1992 op de Hungaroring zijn wereldtitel veiligstelde en er twee jaar eerder vanaf de twaalfde startplaats naar de overwinning reed. Bocht 11 krijgt officieel de naam van Jean Alesi, een bijnaam die fans al jarenlang gebruikten na zijn zware crash tijdens een training in 1995. Michael Schumacher wordt geëerd met bocht 12, dankzij zijn vier zeges op de Hungaroring en het veiligstellen van zijn vierde wereldtitel op dit circuit in 2001. Bocht 13 draagt de naam van Ayrton Senna, die tijdens de eerste Hongaarse Grand Prix ooit pole position veroverde.

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Ook verschillende Hongaarse en lokale verwijzingen zijn opgenomen in de nieuwe indeling. Bocht 3 heet voortaan ‘Spring’, als verwijzing naar de Vallei van de Drie Bronnen waarin het circuit ligt. Bocht 5 is vernoemd naar de gemeente Mogyoród, terwijl bochten 6 en 7 de naam ‘Driving Center’ dragen, verwijzend naar de rijschool die in 1998 naast het circuit werd geopend. Bochten 8 en 9 heten ‘Buda’ en ‘Pest’, als eerbetoon aan de Hongaarse hoofdstad, gevolgd door bocht 10, die de naam ‘Donau’ krijgt. De laatste bocht is vernoemd naar Ferenc Szisz, de in Hongarije geboren ingenieur die in 1906 de allereerste Grand Prix uit de geschiedenis wist te winnen.

De handafdruk van Lewis Hamilton krijgt een speciale plaats op de Hungaroring (Getty Images)

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