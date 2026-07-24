De snelste tijd in de tweede vrije training voor de GP van Hongarije viel ten prooi aan Lewis Hamilton. Teamgenoot Charles Leclerc werd tweede, Lando Norris reed in de McLaren naar de derde tijd. Max Verstappen eindigde de sessie als vierde. Bekijk hieronder de volledige uitslag.

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