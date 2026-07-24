Pierre Waché heeft ‘weinig vertrouwen’ in het aankomende raceweekend in Hongarije. De technisch directeur van Red Bull was vrijdag te gast in de officiële FIA-persconferentie, waar hij werd gevraagd naar de kansen van de Oostenrijkse renstal in Boedapest. De Fransman maakte een sombere indruk en durfde weinig voorspellingen te doen voor deze laatste race voor de zomerstop. Red Bull kon zich de afgelopen weken zelden meten met de andere topteams.

“Met deze nieuwe auto zie je elke keer dat je de baan op gaat een ander probleem”, lichtte Waché toe. “Op basis daarvan hebben we er weinig vertrouwen in. Ik denk dat het team heel goed werk heeft geleverd om te komen waar we nu zijn, maar we zijn er nog niet. Tegelijkertijd weten we wat we moeten verbeteren en de vooruitgang die we al hebben gezien, is veelbelovend. Het is moeilijk om nu te beloven dat we dit jaar nog races gaan winnen”, reageerde hij desgevraagd. “Uiteindelijk is dat natuurlijk wel ons doel.”

“We hebben een ontwikkelingsplan tot het einde van het jaar”, onthulde Waché. “Ik denk dat we alles doen wat we kunnen om de auto te verbeteren, uiteraard binnen de gestelde grenzen van de FIA. We proberen de auto zo efficiënt mogelijk te maken, maar de regelgeving legt ons wel enkele beperkingen op. Toch doen we er alles aan om een winnend pakket af te leveren, voor zowel Max (Verstappen, red.) als Isack (Hadjar, red.).”

Uitdagingen Red Bull

Red Bull keek vanaf de openingsrace in Australië tegen een achterstand aan. Een van de grootste gebreken van de RB22 was het overgewicht van het chassis. “Onze auto was gewoon te zwaar”, blikte Waché terug op de problemen die Red Bull parten speelden. “Sindsdien hebben we geprobeerd deze zo goed mogelijk in balans te brengen. Uiteraard hebben we, zoals bij elke raceauto, te maken met beperkingen op het gebied van stabiliteit, met name bij het insturen van de bochten. Dat hebben we zo veel mogelijk proberen te verhelpen.”

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“Daarnaast kwamen we in het begin ook vermogen tekort ten opzichte van de andere auto’s”, merkte Waché op. De FIA verklaarde weliswaar dat Red Bull over de meest competitieve krachtbron beschikt, maar het team heeft die rangschikking steevast ontkend. “Er speelden bovendien enkele mechanische mankementen. Die hebben we in de beginfase opgelost. Dat duurde even, maar het verbeterde de algehele prestaties en het potentieel van de auto aanzienlijk.”

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