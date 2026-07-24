Na de GP van België hebben veel F1-coureurs zich opnieuw kritisch uitgelaten over de reglementen voor 2026. Het langste circuit op de kalender legde de pijnpunten van het huidige energiebeheer genadeloos bloot. “Spa-Francorchamps is niet meer hetzelfde”, verzuchtte een teleurgestelde Max Verstappen na afloop. Regerend wereldkampioen Lando Norris houdt echter voet bij stuk. Hij vindt dat F1-coureurs zich simpelweg moeten aanpassen.

“Wat we op Spa-Francorchamps zagen, was geen Formule 1”, vatte Sergio Pérez de problematiek samen tegenover de pers in Hongarije. Doordat de nieuwe F1-auto’s veel sterker afhankelijk zijn van elektrische energie die tijdens een ronde wordt teruggewonnen, kwamen veel coureurs op de lange rechte stukken snelheid tekort. Het leidde tot schrijnende beelden en groeiende teleurstelling onder de doorgewinterde F1-fans. Ook George Russell, eerder een aanhanger van de nieuwe reglementen, klaagde na afloop dat hij zijn rijstijl te veel moest aanpassen.

‘Dan ben je niet goed genoeg’

In de aanloop naar de GP van Hongarije diende Lando Norris zijn concurrenten van repliek. Hij houdt voet bij stuk en benadrukte dat F1-coureurs zich altijd hebben moeten aanpassen. “Ik bedoel, ik heb mijn rijstijl elk jaar van mijn leven moeten aanpassen”, merkte hij op. “Blijkbaar heeft het voor hem (Russell, red.) twintig jaar lang gewerkt, maar bij mij niet. Mijn rijstijl werkte in 2018, toen ik mijn eerste tests reed, maar daar is het bij gebleven; sindsdien heb ik me altijd aangepast.”

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“Volgens mij geldt: hoe meer ervaring je hebt in de Formule 1, hoe beter je daarop voorbereid zou moeten zijn”, vervolgde de McLaren-coureur streng. “Als je je niet kunt aanpassen aan een andere auto, dan ben je niet goed genoeg. Het is ons werk, het is waar we miljoenen voor betaald krijgen. Of je nu een goede, slechte, lastige of simpele auto krijgt, je moet ermee leren omgaan.” Norris legde uit dat hij elk Grand Prix-weekend nog steeds op zoek gaat naar de juiste rijstijl. “Bij elke race die ik rijd, heb ik het gevoel dat ik het vorige weekend volledig moet vergeten en moet leren hoe ik met een nieuwe auto moet rijden, want zo werkt het nu eenmaal voor ons”, lichtte hij toe. “Natuurlijk is elke coureur anders, maar vooralsnog staat mijn F1-carrière in het teken van het maken van aanpassingen per seizoen.”

‘Coureurs maken nog steeds het verschil’

Verstappen verklaarde eerder dat het voor de coureurs anno 2026 wel degelijk lastiger is geworden om het verschil te maken. De viervoudig wereldkampioen, die in het verleden vertrouwde op zijn eigen kracht om de auto tot het uiterste te drijven, vindt het moeilijker om onder deze F1-reglementen zijn stempel te drukken. Ook daar is Norris het niet mee eens. “Je kunt zeker wel het verschil maken”, benadrukte hij. “De betere coureur kan nog altijd een voordeel behalen in de bochten, al zijn sommige bochten daardoor wel iets minder belangrijk geworden.”

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“Toegegeven, op de zeer snelle circuits, zoals Silverstone en Spa-Francorchamps, zijn er minder bochten waar je effectief rondetijd kunt winnen”, voegde hij eraan toe. “Maar op de Hungaroring geldt dat bijvoorbeeld niet. Bepaalde bochten zullen belangrijker zijn dan ooit, omdat de topsnelheid hoger ligt dan vorig jaar en we tegelijkertijd minder grip hebben. Dat biedt juist kansen voor de goede coureurs om het verschil te maken.”

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