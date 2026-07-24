Lewis Hamilton belichtte voorafgaand aan de GP van Hongarije de indrukwekkende ommekeer die hij dit jaar bij Ferrari heeft doorgemaakt. Ruim een jaar geleden, toen de zevenvoudig wereldkampioen zich in Boedapest slechts als twaalfde kwalificeerde, luchtte hij zijn hart tegenover de pers. “Ik ben nutteloos”, klonk het somber. Een jaar later bezet hij de tweede plaats in het wereldkampioenschap en verkeert hij weer in topvorm.

De sombere reactie van Hamilton in 2025 markeerde een nieuw dieptepunt voor de gevierde Britse coureur. Zijn overstap naar Ferrari dreigde uit te lopen op een teleurstelling. De oud-wereldkampioen stak tegenover de camera’s van Sky Sports de hand in eigen boezem. “Het ligt aan mij, elke keer weer”, verzuchtte hij verslagen. “Ik ben gewoon nutteloos. Het team heeft geen problemen, de andere auto staat namelijk op pole”, verwees hij destijds naar teamgenoot Charles Leclerc. “Ze moeten gewoon op zoek naar een nieuwe coureur.”

Gevoel van trots

Een jaar later heeft Hamilton namens Ferrari al meerdere podiumplaatsen én een overwinning op zijn naam staan. Mede daardoor bezet hij de tweede plaats in het kampioenschap, vóór zijn jongere teamgenoot. Met opnieuw een GP van Hongarije voor de boeg benadrukte de 41-jarige hoe trots hij is op die ommekeer. “Ik ben trots op iedereen in het team en zeker ook op mezelf, omdat ik mezelf uit die situatie heb weten te trekken”, glunderde hij.

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“Als ik ooit een documentaire maak, zal ik jullie alles vertellen over dat weekend (Hongarije 2025, red.) en wat daaraan voorafging”, grijnsde Hamilton vervolgens. “Maar we hebben de draad weer opgepakt. Ik ben mijlenver verwijderd van waar ik vorig jaar stond, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Bovendien ben ik trots op de ontwikkeling die we als team hebben doorgemaakt; alle puzzelstukjes zijn op hun plaats gevallen. Daardoor beschikken we nu over een geweldige auto en een compleet pakket waarmee we kunnen strijden om de kopposities.”

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