De omstreden ‘Macarena’-achtervleugel is breed vertegenwoordigd in Hongarije. Zo kiest Ferrari op de Hungaroring, waar maximale downforce cruciaal is, voor extra aerodynamische elementen op hun bekende ontwerp. Ook Red Bull – dat eerder worstelde met dit type vleugel – lijkt terug te grijpen op het Macarena-concept. McLaren heeft eveneens een Macarena-vleugel meegenomen naar Boedapest, al houdt het team het voorlopig bij tests.

Waar meerdere teams tijdens de GP van Monaco al aerodynamische onderdelen rond de zogenoemde actuator – het centrale aandrijvingselement van de achtervleugel – monteerden, hield Ferrari destijds vast aan een conventionele oplossing. In Hongarije kiest de Italiaanse renstal alsnog voor een driedelige constructie in het midden van de vleugel. Het ontwerp doet sterk denken aan de uitvoering waarmee McLaren eerder dit seizoen reed. Daarnaast zijn boven het bovenste vleugelelement extra ophangbeugels aangebracht om de neerwaartse druk verder te vergroten.

Beelden vanuit de Red Bull-garage onthullen dat Max Verstappen dit weekend eveneens gebruikmaakt van een variant van de Macarena-achtervleugel. De Nederlander beschikte in Oostenrijk en Groot-Brittannië al over een vergelijkbaar ontwerp, maar doordat de vleugel daar niet voldoende sloot, belandde hij tweemaal in de muur. Het team keerde daarom tijdens de GP van België terug naar een traditioneel ontwerp. Destijds bevestigde het Red Bull-personeel al dat de Macarena-vleugel in Hongarije wel opnieuw gebruikt kon worden.

McLaren in testfase

Ook McLaren heeft een nieuwe versie van zijn Macarena-achtervleugel meegenomen naar Boedapest. Het team wilde de vleugel oorspronkelijk al tijdens de GP van Oostenrijk testen, maar zag daar op het laatste moment van af nadat enkele technische problemen aan het licht waren gekomen. Na aanpassingen in de fabriek in Woking is een herziene versie nu gemonteerd op de auto van Oscar Piastri voor de eerste vrije training.

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McLaren gebruikt de vernieuwde achtervleugel dit weekend uitsluitend voor testdoeleinden. Voor de kwalificatie keert het team naar verwachting terug naar de reguliere configuratie. Als de proef succesvol verloopt, wordt de vleugel vermoedelijk tijdens de GP van Italië voor het eerst in raceverband ingezet. Op Monza – ook wel The Temple of Speed genoemd – streven de teams immers naar zo min mogelijk luchtweerstand.

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