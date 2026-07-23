Audi krijgt tijdens de GP van Hongarije de kans om een belangrijke stap te zetten in het constructeurskampioenschap. Dankzij twee sterke optredens van Gabriel Bortoleto in de afgelopen races staat de Duitse renstal nog slechts één punt achter Williams. Met opnieuw een top-tienklassering kan de Braziliaan Audi naar de achtste plaats in het kampioenschap helpen. Ook teamgenoot Nico Hülkenberg mikt op zijn eerste punten van het seizoen.

Na de negende plaats van Bortoleto tijdens de seizoensopener in Australië bleef een nieuw puntenresultaat lange tijd uit. Daar kwam verandering in tijdens de Grands Prix op Silverstone en Spa-Francorchamps, waar de Braziliaan beide keren als achtste finishte. Daarmee bracht hij Audi terug in de strijd met Williams, dat dit seizoen duidelijk minder competitief is dan vorig jaar. In het verleden deed de jonge Braziliaan al goede zaken op de Hungaroring. In 2025 behaalde hij er – met een knappe zesde plaats – zijn beste F1-resultaat tot nu toe.

“Het scoren van punten in de laatste twee races heeft iedereen een enorme boost gegeven, en daar willen we op voortbouwen”, reageerde Bortoleto in de aanloop naar het weekend. “We hebben de afgelopen weekenden vooruitgang geboekt en nu is het doel om dat dit weekend verder in de praktijk te brengen. Ik heb hier vorig jaar veel plezier gehad, dus ik kan niet wachten om terug te keren. Het is de laatste race voor de zomerstop, dus het zou fantastisch zijn om het eerste deel van het seizoen af te sluiten met nóg een sterk resultaat voor het hele team.”

Eerste Audi-punten Nico Hülkenberg

Audi hoopt daarnaast dat Nico Hülkenberg eindelijk zijn eerste punten van het seizoen kan behalen. De Duitser kende een moeizame eerste seizoenshelft en wacht nog altijd op zijn eerste top-tienfinish. Na een teleurstellende GP van België hoopt hij op een foutloos weekend in Hongarije. “Spa ligt achter ons, we richten ons direct op de volgende race”, verklaarde hij strijdvaardig. “Afgelopen weekend lieten we zien dat we potentie hebben, dus de prioriteit is nu om een probleemloos weekend te beleven.”

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“De Hungaroring is een compleet ander circuit”, voegde hij eraan toe. “Als we de auto vanaf het eerste moment in het juiste venster kunnen krijgen en de problemen die ons de laatste tijd parten hebben gespeeld kunnen vermijden, zouden we in een goede positie moeten zijn om voor punten te strijden. Daarbij is het de laatste race voor de zomerstop”, zei Hülkenberg tot slot. “Het doel is om goed te presteren en iets positiefs mee te nemen naar de tweede helft van het seizoen.”

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