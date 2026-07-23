Mercedes viert tijdens het aankomende raceweekend in Hongarije het dertigjarige jubileum als officiële leverancier van de F1-safety car. Sinds 1996 voorziet de Duitse autofabrikant de FIA en de koningsklasse van snelle bolides om Grands Prix te neutraliseren. Ter gelegenheid van deze mijlpaal introduceert Mercedes bovendien een gloednieuwe safety car. Op de Hungaroring verruilt vaste coureur Bernd Mayländer de AMG GT Black Series voor een AMG GT 63 PRO 4MATIC+.

De eerste officiële safety car van Mercedes werd ingezet tijdens de Franse Grand Prix van 1996 op Magny-Cours. Het betrof een Mercedes-Benz C 36 AMG. Sindsdien hebben verschillende modellen uit het gamma van de Silberpfeile dienstgedaan. Deze eer was overigens niet exclusief voorbehouden aan Mercedes: tussen 2021 en 2025 kwamen ook verschillende Aston Martin-modellen in actie.

Nieuw speeltje

Sinds 2022 maakte de FIA gebruik van de AMG GT Black Series, een van de snelste modellen uit de fabrieken van Stuttgart. Beelden vanaf de Hungaroring verklapten echter dat vaste safety car-coureur Bernd Mayländer tijdens de GP van Hongarije over een nieuw speeltje beschikt. Uitgerust met een nieuwe zwart-rode livery rijdt hij in Boedapest met de nieuwere Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+

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Dit model heeft minder vermogen dan zijn voorganger, maar beschikt wel over geavanceerde vierwielaandrijving. Daardoor ligt het standaardgewicht ligt echter fors hoger. Safety car-auto’s worden doorgaans uitvoerig gestript om ze zo licht mogelijk te maken, waardoor het daadwerkelijke gewicht mogelijk flink lager ligt dan de fabrieksopgave. “De Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, combineert de hoogste veiligheidsnormen met indrukwekkende sportiviteit en rijplezier”, reageerde Mayländer.

“De wendbaarheid en directe respons op de stuurbewegingen zijn perfect. Het is de eerste safety car met vierwielaandrijving, wat zorgt voor optimale grip. Dat komt voornamelijk tot zijn recht in bochten en bij het accelereren. Het is een uitzonderlijke auto voor op de openbare weg. Ik kijk er nu al naar uit om de nieuwe safety car voor het eerst in de praktijk te testen in Hongarije.”

Kenmerken AMG GT Black Series AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motor Twin-Turbo V8 Twin-Turbo V8 Vermogen 720 pk 612 pk Koppel 800 Nm 850 Nm Aandrijving Achterwielaandrijving 4MATIC Vierwielaandrijving 0–100 km/h 3,2 seconden 3,2 seconden Gewicht 1,640 kg 1,950 kg

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