Safety car-coureur Bernd Mayländer staat voor een bijzondere mijlpaal. Tijdens de aankomende Grand Prix van Australië, waar de openingsronde van het F1-kampioenschap wordt verreden, viert de Duitser zijn vijfhonderdste Grand Prix. In 2000 maakte Mayländer zijn debuut, eveneens in Melbourne. Wat volgde, was een lange carrière in de koningsklasse, waarin hij talloze races in veilige banen leidde. Na ruim vijfentwintig jaar in het vak denkt hij nog altijd niet aan stoppen.

In een recent interview met de officiële kanalen van Mercedes blikte Mayländer terug op de afgelopen tweeënhalf decennia. Zijn loopbaan als safetycar-coureur begon bij toeval, zo vertelde hij. Hij herinnert zich een telefoontje tijdens een raceweekend in Imola in 1999. “Ik reed destijds nog in de Porsche Supercup”, aldus Mayländer. “Op vrijdagmiddag kreeg ik een telefoontje van Charlie Whiting, toenmalig wedstrijdleider in de Formule 1. Hij vroeg me of ik op korte termijn de safetycar-coureur in de Formule 3000 kon vervangen, omdat Oliver Gavin zelf in die klasse racete.” Die invalbeurt bleek de doorslaggevende auditie.

Lange carrière

“Een jaar later kreeg ik officieel de safetycar-rol in de Formule 1 aangeboden”, vertelde hij. “Ik accepteerde die met veel plezier. Melbourne 2000 markeerde het begin van een tijdperk dat ik beschouw als het belangrijkste in mijn leven. Ik herinner het me nog goed: ik stond op de startgrid met het hele F1-veld achter me. Dat moment vergeet ik nooit meer.”

Mayländer heeft zijn rol sindsdien niet meer uit handen gegeven en viert tijdens het raceweekend in Australië zijn vijfhonderdste Grand Prix. Wat is het geheim achter zijn lange carrière? “Je moet je niet voorstellen dat je een race wint, ook al lig je elke keer dat je de baan op gaat aan de leiding”, grapte hij. “Het is essentieel om de instructies van de wedstrijdleiding nauwgezet op te volgen, voortdurend met hen in contact te blijven en precies te weten welke informatie je moet doorgeven.”

‘Mik op zevenhonderdvijftig Grands Prix’

Als safetycar-coureur maakte Mayländer ook genoeg donkere momenten mee. Na zware crashes was het zijn taak om de coureurs richting te geven en de veiligheid te waarborgen. “Ik denk vooral terug aan de ernstige ongelukken in de Formule 1, Formule 2 en Formule 3”, verzuchtte hij. “Die had ik liever niet meegemaakt, maar ook dan moet je functioneren en je werk doen. Ik wil geen specifieke incidenten noemen; ik focus liever op hoe we samen moeilijke situaties het hoofd boden.”

Op 54-jarige leeftijd geniet Mayländer nog altijd van zijn rol achter het stuur. Voorlopig denkt hij dan ook niet aan stoppen. “De zeshonderdste Grand Prix komt in zicht”, besloot hij onvermoeibaar. “Maar zevenhonderdvijftig zou ik fantastisch vinden. Zolang ik er plezier in heb en het niveau handhaaf dat Mercedes en de FIA van me verwachten, ben ik nog lang niet klaar.”

