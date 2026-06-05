Kimi Antonelli heeft met zijn recente overwinning in Montreal een stevige voorsprong opgebouwd in het wereldkampioenschap, mede dankzij de uitvalbeurt van George Russell. Laatstgenoemde zegt echter weinig druk te ervaren; het seizoen duurt nog lang en het is aan Antonelli om het kampioenschap te verliezen. De jonge Italiaan is niet onder de indruk van die bewoording. “Ik kan niet verliezen wat ik nog niet heb gewonnen”, reageerde hij nuchter.

“Ik hecht niet veel waarde aan die opmerking”, aldus Antonelli tegenover de pers in Monaco. “Het is nog zo vroeg in het seizoen. Ik wil blijven excelleren en proberen het maximale uit de auto te halen. Dan zien we wel waar we aan het einde van het seizoen staan. Het is moeilijk om te denken dat je iets kunt verliezen als je het kampioenschap nog niet hebt. Hoe kan ik iets verliezen als ik het nog niet heb gewonnen?”

Ontspannen

“Ik voel niet zoveel druk”, benadrukte de 19-jarige coureur. “Eigenlijk voel ik me vrij ontspannen. Ik blijf gewoon doen wat ik doe en probeer de lat voor mezelf steeds hoger te leggen. George Russell is een supersterke teamgenoot en hij zal het me moeilijk maken.” Fans smullen van de onderlinge strijd binnen Mercedes. De duels in de eerste dertig ronden van de GP van Canada waren misschien wel het hoogtepunt van het seizoen tot nu toe.

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Wie mogelijk minder heeft genoten van de schermutselingen, is Toto Wolff. De Mercedes-teambaas moest Antonelli en Russell tijdens het sprintevenement in Montreal al tot kalmte manen; na een mislukte inhaalactie van de Italiaan liepen de gemoederen hoog op via de boordradio. “We zitten allebei in een uitstekende positie, we hebben allebei een geweldige auto en we willen allebei winnen”, verduidelijkte Antonelli in een interview met Sport.de. “Tijdens de races willen we elkaar natuurlijk eerlijk behandelen en geen onnodige chaos veroorzaken binnen het team. En natuurlijk willen we Toto (Wolff, red.) niet boos maken”, voegde hij er lachend aan toe.

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