Charles Leclerc wordt door menig expert – onder wie Lando Norris en McLaren-teambaas Andrea Stella – tot favoriet gebombardeerd voor de GP van Monaco. De Ferrari-coureur rijdt niet alleen een thuisrace in het prinsdom, zijn SF-26 zou ook bijzonder goed gedijen op het stratencircuit. Leclerc geeft toe dat de Ferrari zich goed leent voor de bochtige baan, al denkt hij zelf dat WK-leider Mercedes nog steeds het te kloppen team is.

“Als je in één race op Ferrari moest wedden, zou ik ook voor Monaco hebben gekozen”, gaf Leclerc toe tijdens de officiële FIA-persconferentie. “Maar Mercedes en McLaren zien er ook erg sterk uit”, voegde hij er snel aan toe. “We hebben nog steeds moeite met de rechte stukken, al moet dat hier niet zo’n probleem zijn. Wat ons pakket betreft, zien onze aerodynamica en ons chassis er goed uit. Maar als je het mij vraagt, is Mercedes nog steeds het te kloppen team.”

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Gevraagd of hij dit jaar nog een gooi hoopt te doen naar het kampioenschap, schreef Leclerc zijn team nog niet af. “Het is lastig om nu al een uitspraak te doen over de titel”, antwoordde hij. “Het is gewoon nog te vroeg. Zeker met deze nieuwe reglementen kan het nog alle kanten op gaan. Ik weet dat iedereen binnen het team in de fabriek heel gemotiveerd is om het gat naar Mercedes te dichten. Op motorgebied valt er nog veel winst te behalen, maar er liggen plannen klaar om dat te verhelpen.”

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