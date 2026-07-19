Na zijn overwinning in de GP van Groot-Brittannië moest Charles Leclerc in België genoegen nemen met een tweede plaats. Lange tijd had de Ferrari-coureur zicht op een tweede zege op rij, nadat hij polesitter Kimi Antonelli had ingerekend bij de start. Uiteindelijk bleek hij in zijn SF-26 niet opgewassen tegen de jonge Mercedes-coureur, die in de race opnieuw de koppositie claimde. Ondanks deze nieuwe podiumplaats ziet Leclerc nog steeds ruimte voor verbeteringen.

“Ik heb tot het einde geloofd dat we deze race konden winnen”, lachte Leclerc na afloop van de race. In de slotfase van race reed hij nog steeds in het kielzog van Antonelli, maar hij slaagde er niet in een cruciale inhaalactie te plaatsen. “Voor vijf á zes ronden worstelde ik een beetje met de vooras, maar over het algemeen is het gevoel in de auto wel verbeterd”, verzekerde hij tevreden. “Dat neemt niet weg dat er nog wel wat werk aan de winkel is.”

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