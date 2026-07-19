Toto Wolff denkt dat het een kwestie van tijd is voordat Ferrari zal proberen om Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes weg te halen. De jonge Italiaan is in zijn thuisland inmiddels uitgegroeid tot een grote ster, dankzij zijn onverwachte succes in de Formule 1 dit seizoen. Volgens Wolff ziet ook Ferrari dat: “Natuurlijk zullen ze er alles aan doen om een Italiaanse coureur binnen te halen.”

Andrea Kimi Antonelli verbaasde vriend en vijand met zijn zegereeks tussen de afgelopen Grands Prix van China en Monaco. De jonge coureur leidt inmiddels alweer een tijdje het coureurskampioenschap, en is daardoor ook een grote ster in thuisland Italië geworden. Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht daardoor dat de kans ook steeds groter wordt dat Ferrari – de andere nationale trots van Italië – de jonge Italiaan bij Mercedes weg wil halen.

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“We weten ervan,” zei Wolff tegen RTBF toen hem werd gevraagd of de interesse van Ferrari hem zorgen baart. “Maar Kimi rijdt al voor Mercedes sinds hij elf was. Ferrari had dit zes of zeven jaar geleden al moeten regelen, in plaats van nu pas te beseffen dat er een goede Italiaanse coureur is. Natuurlijk zullen ze er alles aan doen om een Italiaanse coureur binnen te halen.”

‘Erg trots op Kimi en George’

Volgens de Mercedes-baas komt de opmars van Antonelli niet uit de lucht vallen, maar juist het resultaat van jarenlange investeringen. “Het kost tijd om de jeugdmarkt te analyseren”, zei hij. “Het begint al bij het minikarten met tienjarigen. Je moet ze niet alleen vinden, je moet ook hun persoonlijkheid en hun technische ontwikkeling stimuleren. We zijn erg trots op Kimi Antonelli en George Russell, twee producten van Mercedes. We hadden niet verwacht dat Kimi dit seizoen zo sterk zou zijn. Maar we hadden zijn talent al eerder gezien.”

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