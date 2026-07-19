Andrea Kimi Antonelli heeft inmiddels zijn zesde zege binnen. De Mercedes-coureur versloeg Charles Leclerc in de slotfase van de GP België op Spa-Francorchamps om zo een mokerslag uit te delen aan George Russell in het coureurskampioenschap. Terwijl zijn teamgenoot zijn wonden moet likken na een vroege uitvalbeurt, breidt Kimi Antonelli met zijn eerste zege op Spa zijn voorsprong in het kampioenschap verder uit: ‘Het is geweldig om weer op het hoogste trede van het podium te staan’.

De jonge Italiaan kwam aan het begin van de race al meteen in een gevecht met Max Verstappen terecht. De Nederlander haalde hem al vroeg in de race in, maar al gauw pakte Kimi Antonelli de leiding terug dankzij het veelbesproken ‘jojo-racen’ met de 2026-auto’s. Doordat Ferrari bij hun pitstop kon profiteren van de virtual safety car, verloor Kimi Antonelli zijn positie op zijn beurt weer aan Charles Leclerc. In de slotfase kwam de Italiaan echter steeds dichter bij de Monegask, totdat hij – deze keer definitief – aan de Ferrari-coureur voorbijkwam.

“Het is geweldig om weer op het hoogste trede van het podium terug te zijn na een paar moeilijke races”, vertelt een zichtbaar opgeluchte Kimi Antonelli na de race. “Het was echt een gevecht vandaag. We verloren de leiding natuurlijk met de virtual safety car, maar toen konden we alsnog terugvechten.”

‘Elke kans pakken’

Met zijn zege op Spa deelt Kimi Antonelli ook een mokerslag uit aan teamgenoot en titelrivaal George Russell. De Brit viel in de eerste ronde al uit de race. “Het momentum was er altijd wel, maar het resultaat bleef uit”, blikt de Italiaan terug op zijn pech tijdens de afgelopen Grands Prix. “Vandaag hadden we wat geluk wat betreft voor het kampioenschap, maar dat is waarom je elke kans moet pakken wanneer deze zich aandient. De situatie kan altijd weer veranderen. We moeten blijven presteren.”

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