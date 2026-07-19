Kimi Antonelli reed zondag vanaf poleposition naar de overwinning tijdens de GP van België. De jonge Italiaan kreeg flink weerstand te verduren van een snelle Charles Leclerc, maar wist de Ferrari-coureur uiteindelijk toch achter zich te houden en boekte daarmee zijn zesde zege in de Formule 1. Zijn optreden staat in schril contrast met zijn eerste F1-race op Spa-Francorchamps; in 2025 werd hij al in Q1 uitgeschakeld en finishte hij ver buiten de punten.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie werd Antonelli gevraagd naar het enorme verschil ten opzichte van vorig jaar. Had hij twaalf maanden geleden verwacht dat hij zo oppermachtig zou zijn op Spa? “Nee, absoluut niet”, lachte de jonge Italiaan eerlijk. “Vorig jaar heb ik hier waarschijnlijk een dieptepunt bereikt. Spa was een ontzettend moeilijk weekend voor me, zeker op mentaal vlak. Wat dat betreft was dit jaar absoluut een verbetering”, vervolgde hij bescheiden.

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Mercedes-teamgenoot George Russell gold voorafgaand aan het nieuwe F1-seizoen als titelfavoriet, maar tot ieders verbazing is Antonelli uitgegroeid tot de te kloppen man bij de Silberpfeile. De huidige WK-stand onderstreept dat. Russell viel in België weliswaar uit na een aanvaring met Lewis Hamilton, maar ook in de kwalificatie kon hij geen vuist maken tegen zijn 19-jarige teamgenoot. Antonelli staat inmiddels op zes overwinningen in 2026, tegenover nul voor de Engelsman. Mechanische problemen daargelaten eindigde de Italiaan dit seizoen bovendien iedere keer op het podium. “Dat had ik vorig jaar zeker niet verwacht”, benadrukte hij nogmaals. “Na vorig jaar zag ik dit echt niet aankomen.”

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