Kimi Antonelli wist vanaf pole position niet de leiding te bewaren in de GP van België; Charles Leclerc rekende de jonge Italiaan in en had lange tijd zicht op zijn tweede zege op rij. Uiteindelijk was de Monegask echter niet opgewassen tegen de snelheid van de Mercedes-coureur en sloeg Antonelli opnieuw een grote slag in het wereldkampioenschap. Niet in de laatste plaats door het uitvallen van teamgenoot George Russsell, die de tweede plaats in het WK moet afstaan aan Lewis Hamilton. Bekijk hier de actuele rangorde!

LEES OOK: Toto Wolff verwacht interesse Ferrari in Kimi Antonelli: ‘Ze willen een Italiaanse coureur’

Bekijk hieronder de actuele WK-stand na de GP van België:

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.