Charles Leclerc werd tijdens de kwalificatiesessie op Spa-Francorchamps in verwarring gebracht door een gele vlag. De Monegask liet vervolgens zijn gas los, wat hem naar eigen zeggen waarschijnlijk een kostbare positie heeft gekost voor de GP België. Volgens Leclerc was de marshall met de gele vlag ‘te zichtbaar’: ‘Ik zou echter nog steeds geen waanzinnig betere rondetijd hebben neergezet’.

Charles Leclerc kende geen vlekkeloze kwalificatie voor de GP België. De Monegask werd in verwarring gebracht door een gele vlag tijdens de allesbepalende sessie. Uiteindelijk pakte hij zo de vijfde startplek voor de Grand Prix, maar schoof hij door de gridstraf van Lando Norris een plekje op.

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De verwarring ontstond toen Leclerc tijdens zijn laatste snelle ronde langs een gele vlag kwam die gezwaaid werd bij de ingang van de pitstraat. De vlag was voor Isack Hadjar, die toen al in de pitstraat was. Op dat moment was er geen incident op de baan.

Volgens Leclerc was de marshal “te zichtbaar” en heeft het even loslaten van het gas hem mogelijk een betere startplek gekost. “Ik ben een beetje teleurgesteld over die laatste ronde, want er hing een gele vlag die eigenlijk voor de pitingang bedoeld was,” vertelde Leclerc aan Sky Sports F1. “Naar mijn mening was hij te goed zichtbaar vanaf het circuit. Hij stond precies in het midden, en ik denk dat me dat waarschijnlijk één positie heeft gekost. Ik zou geen waanzinnig betere rondetijd hebben neergezet. Er zat nog steeds een halve seconde in, maar één positie zou mogelijk zijn geweest.”

‘Auto voelde toen geweldig aan’

Leclerc start nu de race vanaf P4, op de voet gevolgd door zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat zijn SF-26 tijdens de race op Spa-Francorchamps beter zal presteren dan tijdens de kwalificatie. “Tijdens VT3 voelde de auto echt goed aan. Ik heb een wat langere run gereden; de auto voelde toen geweldig aan”, aldus Hamilton. “Qua afstelling is de auto iets anders, op subtiele wijze, dus ik hoop nog steeds dat het goed zit.”

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