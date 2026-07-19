Carlos Sainz is de volgende coureur in inmiddels een lange lijst die een gridstraf heeft gekregen voor de GP België. Ook de Spanjaard krijgt nieuwe motoronderdelen voor zijn Williams-bolide, waardoor hij een gridstraf van tien plaatsen krijgt. Sainz was als veertiende gekwalificeerd, maar start nu de Belgische Grand Prix vanaf plek negentien.

Ondanks zijn gridstraf van tien plaatsen kan Carlos Sainz niet vanaf helemaal achteraan het veld starten, omdat Isack Hadjar, Lance Stroll en Fernando Alonso al door eigen gridstraffen de achterste startplekken bezet houden. Lando Norris maakt het rijtje van coureurs met gridstraffen voor de Belgische Grand Prix compleet. De McLaren-coureur kwalificeerde als derde, maar start zijn GP België vanaf plek dertien.

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Sainz krijgt zijn gridstaf voor een nieuwe Contol Electronics Unit (PU-CE). Het is de vierde voor de Spanjaard, die daarmee het toegestane aantal van drie overschrijdt.

New document: Doc 54 – Infringement – Car 55 – Change to PU elements

Published on 19.07.26 12:22 CET#F1 #Formula1 #FIA #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/ZoyUCR5vhr — FIA F1 Documents Bot (@fiadocsbot) July 19, 2026

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