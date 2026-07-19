Carlos Sainz is blij met de excuses van Andrea Kimi Antonelli. De twee kwamen elkaar op de baan tegen tijdens de eerste vrije training. De Mercedes-coureur voelde zich gehinderd door de Madrileen, waardoor hij over de boordradio Sainz een idioot noemde. Een dag later verontschuldigde Kimi Antonelli zich echter meteen: ‘Dat is voor mij een teken dat hij een geweldige kerel is’.

Tijdens de eerste vrije training van het Grand Prix-weekend in België kwamen Andrea Kimi Antonelli en Carlos Sainz elkaar op de baan tegen. De Williams-coureur reed langzaam voor de jonge Italiaan in Stavelot, en de Mercedes-coureur voelde zich erdoor gehinderd. “Sainz, wat een idioot!”, klonk het over de boordradio van Kimi Antonelli. “Ik weet niet wat Antonelli met mij van plan was,” zei Sainz ondertussen tegen zijn eigen race-ingenieur. “Hij ramde de auto tegen me aan, ik weet niet waarom.”

‘Hij verontschuldigde zich gewoon’

Een etmaal later kwamen de twee elkaar in de lift tegen. “Op zaterdagochtend werden we eigenlijk tegelijkertijd wakker,” vertelde Sainz na de kwalificatie op Spa. “Dus stapten we tegelijkertijd in de lift, ik zag hem en vroeg hoe het met hem ging”. De Spanjaard prijst vervolgens de jonge coureur voor zijn reactie. “Hij verontschuldigde zich gewoon, zei dat hij het in het heetst van de strijd had gezegd. Dat hij de herhaling had gezien en dat ik hem eigenlijk niet zo erg had gehinderd, aangezien het VT1 was en geen belangrijke ronde van het weekend – en omdat hij niet zo erg werd gehinderd, reageerde hij op dat moment een beetje emotioneel.”

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Voor Sainz was daarmee de zaak afgedaan. “Als iemand zich zo openlijk uitlaat en je dat meteen in je gezicht zegt zodra hij je ziet, dan is dat voor mij een teken dat hij een geweldige kerel is”, prijst de Madrileen de jonge Mercedes-coureur. “Ik kan dus niets anders doen dan hem daarvoor bedanken en hem het allerbeste te wensen.”

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