Isack Hadjar hielp tot tweemaal toe teamgenoot Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de GP België met een slipstream. De Nederlander wist zo mede door de hulp van zijn teamgenoot de eerste startrij te bereiken. Voor de Fransman, die zelf door een gridstraf de race achteraan het veld moet starten, was het een kleine moeite om de slipstream te ‘bezorgen’: ‘Het was net als Deliveroo’.

Voor Isack Hadjar was voorafgaand aan de kwalificatie voor de GP België al duidelijk dat er niet meer inzat dan een startplek achteraan het veld. De Frans-Algerijnse coureur kreeg een gridstraf van maar liefst dertig plaatsen doordat verschillende onderdelen aan zijn motor werden vervangen. De Red Bull-coureur stelde zijn Q3-sessie op Spa dan ook volledig in het teken van het helpen van zijn teamgenoot Max Verstappen aan een goede startplek.

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En dat laatste lukte: dankzij een slipstream van Hadjar behaalde Verstappen de eerste startrij. De Nederlander bedankte zijn teamgenoot na de sessie. Voor Hadjar een kleine moeite. “Hij bepaalt waar hij het wil hebben, en ik lever het. Net zoals Deliveroo!”, trekt de Fransman tegenover Viaplay de vergelijking met maaltijdbezorgingsbedrijf.

Toch moesten de twee coureurs wel even oefenen, voordat Hadjar in de laatste snelle ronde zijn teamgenoot aan P2 kon helpen. “De eerste keer in Q3 was het gewoon om te zien hoe het zou gaan”, vertelt hij. “De tweede keer timede ik het heel goed, maar ik had wat problemen met de energie-inzet. Ik had hem wel tot aan de bus stop-chicane mee kunnen nemen, maar ik moest hem erlangs laten, anders zou ik hem hebben gehinderd.”

‘Enige leuke moment van de kwalificatie’

Op de beelden was te zien dat Verstappen wel erg dicht achter zijn teamgenoot reed, maar de Nederlander zei naderhand dat hij het volledige vertrouwen had in Hadjar. Voor de Fransman zelf was het moment het leukste gedeelte van de hele kwalificatiesessie. “Het was erg close”, zegt ook Hadjar. “Maar dat was eerlijk gezegd het enige leuke moment van de hele kwalificatiesessie. De rest was gewoon saai.”

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