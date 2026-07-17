Isack Hadjar krijgt, in navolging van Lando Norris, een gridstraf voor de GP België. Red Bull besloot om voor het Grand Prix-weekend de Frans-Algerijnse coureur, net als teamgenoot Max Verstappen, een nieuwe motor te geven. In tegenstelling tot zijn teamgenoot overschrijdt het team zo het aantal toegestane motoronderdelen voor Hadjar, waardoor de coureur op zondag achteraan het veld moet starten.

In het officiële document van de FIA valt te lezen dat Isack Hadjar, net als Max Verstappen, onder meer een nieuwe verbrandingsmotor, turbocharger en uitlaatset krijgt. Voor de coureur is elk onderdeel het vijfde exemplaar, terwijl het bestuursorgaan maar vier onderdelen toestaat. Hierdoor krijgt Hadjar een flinke gridstraf, en moet hij de race op zondag achteraan de grid starten.

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Red Bull is niet het enige team dat voor een gridstraf voor hun coureur kiest op Spa-Francorchamps. Eerder maakte McLaren al bekend dat Lando Norris een gridstraf van tien plaatsen incasseert voor de GP België. Ook Lance Stroll overschrijdt met de nieuwe Motor Generator Unit-Kinetic (MGU-K) voor zijn Aston Martin-bolide het maximale aantal toegestane onderdelen.

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