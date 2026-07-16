Red Bull heeft besloten om de ‘Macarena’-vleugel voor de GP België niet te gebruiken. De renstal neemt dit besluit nadat tweemaal op rij Max Verstappen tijdens een raceweekend met een crash te maken kreeg door het niet goed sluiten van de achtervleugel.

Zowel tijdens de kwalificatie in Oostenrijk als tijdens de race in Groot-Brittannië verloor Max Verstappen de controle over zijn RB22. Voor beide crashes was uiteindelijk de achtervleugel van de viervoudig wereldkampioen de achterliggende oorzaak. De coureur verloor grip toen deze niet goed sloot in de bochten. “Supergevaarlijk”, oordeelde Verstappen zelf in Silverstone.

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Toekomstige terugkeer?

Red Bull nam voor het eerst de achtervleugel mee naar Miami, in navolging van Ferrari. De Scuderia bracht al een andere versie van het concept mee naar de testdagen in Bahrein. Na Verstappens crash op Silverstone beloofde Red Bull-teambaas Laurent Mekies al een grondig onderzoek te doen naar de problemen met het onderdeel. Op Spa-Francorchamps laat de renstal de vleugel voorlopig links liggen, maar volgens The Race is het nog niet uitgesloten dat de achtervleugel, met aanpassingen, in de toekomst weer op de RB22 wordt geschroefd.

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